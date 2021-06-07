Кибератака на банки: как похитили 2 миллиарда тенге

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали подробности расследования дела о хищении свыше 2 миллиардов тенге из двух казахстанских банков, передает Tengrinews.kz.







Отмечается, что транснациональная преступная группа "Карбанак/Кобальт" похитила более 2 миллиардов тенге, а также предприняла неудачную попытку хищения еще 8 миллиардов тенге.



"Преступный умысел был реализован в несколько этапов: в банки направлены электронные письма, содержащие вредоносные файлы, при открытии которых происходило заражение компьютеров. В удаленном режиме хакеры установили программы для кражи паролей работников банка, было открыто более 200 платежных карт, получен несанкционированный административный доступ в процессинговые системы банков. Далее установлены многомиллионные кредитные лимиты на платежные карты, удалены ограничения на снятие средств в банкоматах, и в дальнейшем средства были обналичены в банкоматах различных стран", - добавил Анатолий Пудель.



Результаты своей работы прокуратура и агентство передали в Бостандыкский районный суд Алматы.



"Остальные члены преступной группы установлены и объявлены в международный розыск", - отмечается в сообщении.



На счету организации "Карбанак/Кобальт" ограбления более 100 финансовых организаций в 40 странах мира, ущерб от деятельности составляет около 1 миллиарда долларов.



Ранее суд в Алматы приговорил двух участников организации к восьми годам лишения свободы.



Известно, что преступники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачислялись денежные средства банков. В последующем карты были вывезены в Европу (Россия, Германия, Чехия, Эстония, Испания, Швейцария, Словакия, Польша, Нидерланды, Литва, Бельгия, Франция), где денежные средства обналичивались через заграничные банкоматы.