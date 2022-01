The Guardian узнала о «яростных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым

The Guardian: Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов.



Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «яростные переговоры» с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, рассказал британской The Guardian бывший западный чиновник со связями в Казахстане. По его данным, борьба за власть в стране продолжается.



«Переговоры [между Назарбаевым и Токаевым] продолжаются», — заявил изданию бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев. Один из источников The Guardian утверждает, что первый президент Казахстана сейчас находится в Китае. Но, по словам Ертысбаева, Назарбаев все еще находится в стране. «Очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась», — добавил он.