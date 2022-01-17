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The Guardian узнала о «яростных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:25
The Guardian узнала о «яростных переговорах» между Назарбаевым и Токаевым
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: AP)
The Guardian: Назарбаев ведет «яростные переговоры» с Токаевым о перераспределении активов.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «яростные переговоры» с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, рассказал британской The Guardian бывший западный чиновник со связями в Казахстане. По его данным, борьба за власть в стране продолжается.

«Переговоры [между Назарбаевым и Токаевым] продолжаются», — заявил изданию бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев. Один из источников The Guardian утверждает, что первый президент Казахстана сейчас находится в Китае. Но, по словам Ертысбаева, Назарбаев все еще находится в стране. «Очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась», — добавил он.


Источник: rbc.ru
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