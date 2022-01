Раскрыта вероятная схема вывода Алией Назарбаевой $312 млн из Казахстана

Алматы. 18 января. КазТАГ – Раскрыта вероятная схема вывода дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алией Назарбаевой $312 млн из страны, сообщает «Новая газета».



«Мы сумели получить копию искового заявления Алии к неким Денису Короткову-Кагановичу и Малику Ишмуратову из официального реестра английских судебных документов. И вот что мы в нем прочли. Алия Назарбаева утверждает, что в 2005 году познакомилась с неким Маликом Ишмуратовым, который будто бы стал активно ее консультировать на предмет персонального богатства. Со слов Назарбаевой, он многократно говорил ей, что она PEP – «политически значимое лицо» и что ей опасно хранить активы в Казахстане; что ей нужно держать активы за границей и что он знает людей, которые могут в этом помочь», - говорится в сообщении во вторник.



Согласно документам, в 2006 году Ишмуратов познакомил дочь первого президента с «опытными менеджерами персонального богатства» – Денисом Коротковым-Кагановичем, Романом Жуковским и Флорианом Раисом.



«С этими джентльменами Алия встречалась в Лондоне, Женеве и Алматы; в Лондоне они под это дело даже открыли офис. Согласно заявлению Назарбаевой, в середине 2006 года она продала «некоторые ценные акции» в Казахстане, получив около $325 млн. И снова ей г-н Ишмуратов посоветовал вывести эти деньги. Советы упали на благодатную почву: Алия все больше беспокоилась по поводу своего статуса politically exposed person – «в связи с ожиданием рождения первой дочери в сентябре 2007-го». Ишмуратов настолько сблизился с Назарбаевой, что стал называть ее «своей сестрой». Он заверял ее, что та может доверять Денису Короткову-Когановичу и другим», - добавляет издание.



Весной 2007 года Назарбаева, с ее слов, встретилась в ресторане в Алматы со всеми четырьмя.



«Те сделали презентацию (основным «выступающим» был Коротков-Каганович), в которой подчеркивалось, что Назарбаева ни в коем случае не должна держать деньги в Казахстане; ишмуратовские финансисты готовы структурировать все активы Назарбаевой и вести дела от ее имени; активы следует вывести из Казахстана, и, хотя их собственником останется Назарбаева, они будут формально записаны на траст с Британских Виргинских островов, чтобы спрятать и защитить (hide and protect) ее имущественные права и интересы. Финансисты предложили: часть капитала останется в виде денег, а другая будет использована для различных инвестиций. Вознаграждение лондонской четверки составит четверть всего заработанного от удачного инвестирования», - сказано в сообщении.



Назарбаева далее заявила суду, что не дала в ресторане четкого согласия финансистам на реализацию этой схемы.



«Однако работа закипела. На дочь президента была оформлена базовая структура – компания Marstock (Британские Виргинские острова). Для той части имущества, которая должна была остаться в виде денег, была якобы создана структура в Лихтенштейне – фонд Alsarah. Мы не можем пока подтвердить существование такой организации – в реестре Лихтенштейна не обнаруживается действующей структуры с таким названием или вычеркнутой записи о ней», - добавляет СМИ.



Финансисты, как уверяет суд дочь президента, наклепали целую корзину фирм и фирмочек для управления ее богатством:



· AS Properties Holding Limited, Hartsage International Limited — Британские Виргинские острова;



· KNG Private Services — Англия;



· KNG Investment SPC Fund Limited, KNG Management Limited, Alsarah Foundation, Alsarah Limited, Channingwick Limited — Багамы;



· Whyndham Limited (оно же в дальнейшем Alsarah Finance GmbH) на Сент-Винсенте и Гренадинах.



Также средства Назарбаевой, с ее слов, двигались через фирмы, о существовании части из которых она до какого-то момента и вовсе могла толком не знать:



· Ashton Rose Limited, Ashton Rose Concierge Service Limited, Oracle Capital Family Office Limited, Machlin Oracle Limited, Machlin Oracle SICAV-SIF, TFS Loans Limited, The Finance Store Limited — в Англии;



· Honeydew Investments, Tigan Investments Limited — на Сейшелах;



· Oracle Capital Advisors Limited, Avere BSB Investments Limited — на Багамах;



· Croxton Holdings Limited, Estates Premier Corporation — на Британских Виргинских островах;



· Alpha Resources Limited — в неизвестной юрисдикции.



«13 июня 2008 года Назарбаева перевела $150 млн в базовую структуру траста – британско-виргинский «Марсток». План был такой: $100 млн уходят в Лихтенштейн, $50 млн остаются в «Марстоке» на карманные расходы. 8 декабря 2008-го в «Марсток» Назарбаева перевела еще $108 млн для покупки швейцарского банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique. 15 января 2010-го Назарбаева перечислила еще $14 млн в «Марсток» – для покупки самолета. И 15 марта 2013 года Назарбаева перевела $40 млн для покупки Liberty Bank в Грузии», - уточняет «Новая».



Всего Назарбаева, как следует из ее собственного иска, вывела из Казахстана в ходе своих взаимодействий с «братом» Ишмуратовым и его командой $312 млн.



«Зачем Назарбаевой нужно было покупать банк? Ответ дает она сама в своем иске – как «политически значимое лицо» она не могла спокойно открывать счета вне Казахстана, поэтому свой банк – нужен. К тому же Ишмуратов убедил ее, что это будет «неплохая инвестиция». Она встречалась в Лос-Анджелесе с Жозефом Бенаму (Joseph Benhamou), основателем и руководителем Compagnie Bancaire Helvetique, и в итоге договорилась об обмене 51% акций банка на 130 млн швейцарских франков ($108 млн)», - говорится в публикации.



Однако финансисты оплатили, как утверждает Назарбаева, только 75 млн франков, а еще 75 млн, со ее слов, якобы исчезли в неизвестном направлении. Акций она так и не получила.



«Назарбаева также поручила своим финансистам купить ей виллу в Дубае и вложиться в тамошний девелопмент. Ей пришлось будто бы оплатить в связи с этим дорогостоящее пребывание Ишмуратова в Дубае, но ни виллы, ни активов она также не получила – еще $16 млн долларов долой. Назарбаева якобы поручила Ишмуратову и компании купить ей дом в Лондоне на Вью-роуд в Хайгейте. У продавца дом стоил 7,35 млн фунтов. «Доверенные финансисты», как жаловалась Назарбаева суду, будто бы быстренько перекупили его и продали ей на 1,39 млн фунтов дороже. Мелочь, а неприятно», - сказано в материале.



Ишмуратов предложил Назарбаевой, по ее словам, поучаствовать в инвестициях в недвижимость Harrison Varma на Бишопс-авеню в Лондоне, но она якобы отказалась.



«Однако «доверенные финансисты» тем не менее предоставили из ее денег, как уверяет Назарбаева, на эти цели кредит фирме Buxmead Limited, и та купила кусок земли на Бишопс-авеню за 30 млн фунтов. Частично этот кредит был впоследствии возвращен. Итоговый ущерб с учетом частичного возврата Алия оценивает в $14 млн. Стала Назарбаева покупать самолет. При цене продажи в $23 млн на фирме-прокладке осталось под контролем ее финансистов $2,6 млн долларов, к тому же ей, возмущается Алия, поставили подержанный самолет вместо «совершенно нового» (brand new)», - отмечает газета.



Еще несколько десятков млн долларов у Назарбаевой исчезло в ходе сделки с покупкой 49,9% банка Liberty в Грузии у румынского миллиардера Дину Парисиу.



«Был использован хитрый круговорот офшорок. Акции оказались записаны не на Назарбаеву, а на структуры некоего Олега Никитюка, сотрудника лондонских финансовых гениев. После продажи тех активов, которые остались от этой сложной операции, Назарбаева оценила ущерб в 13 млн евро. В другой серии трансакций Назарбаева покупала (с ее слов, уже вполне сознательно) еще долю в Liberty банке Грузии. На эти цели она предоставила $40 млн. Финансисты прокрутили несколько схем с офшорками – в итоге денег стало меньше, акций не появилось», - сообщает издание.



Часть денег Назарбаевой вернули, и она заявила об ущербе в $24 млн.



«Дальше – по мелочи: $22,7 млн якобы ушло на кредиты фирмам, находившимся под контролем финансистов (частично – и иных лиц: Сергея Кима, Грегори Стульберга (Stulberg), Марка Шабада, Мартина Грехэма). Частично эти кредиты были возвращены. $24,7 млн ушло в микрокредитную фирму под контролем лондонских менеджеров и Грехэма. Ну и $5 млн – без внятных целей под контроль Стульберга и Шабада. Всего под графой «разное» Назарбаева потребовала, с учетом частично возвращенных средств, $23 млн», - добавляет СМИ.



«Новая» подчеркнула, что излагаемые события приводятся в версии Назарбаевой, «которая дала письменное обязательство, что сказанное ею – правда».



«К сожалению, у нас нет возможности оперативно связаться с ее финансистами и узнать их точку зрения. Если они будут любезны изложить ее для газеты, с удовольствием предоставим им право на ответ. Полная сумма ущерба, заявленная в иске, перевалила за сотню миллионов долларов. О чем в итоге договорилась дочь Назарбаева с Ишмуратовым и Коротковым-Кагановичем, знает только английский судья. Ну и они сами. Напомним: стороны заключили мировое соглашение», - резюмирует издание.



На фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Касым-Жомарт Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки». Брат экс-президента – Болат Назарбаев, по некоторым данным, уехал в окружении ряда лиц, через Кыргызстан в Дубай.



Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.



Сам Назарбаев до 18 января в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. 18 января Назарбаев все же появился публично – он выступил с видеообращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером, а страной фактически руководит Тукаев, а также заверил, что в стране не конфликта элит.



По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.