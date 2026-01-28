Верните бабушек на лавочки

Иду сегодня мимо одной из школ нашего города: солнышко светит, красота, детишки играют в снежки. И тут слышу, как девочка лет десяти, обращаясь, по всей видимости, к своему однокласснику, говорит: «Ты…» (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации). Хотелось бы мне сказать, что я удивилась, но, увы, подобные речи из уст детишек слышу не впервые и, скорее всего, не в последний раз. Более того, я вовсе не уверена, что мои собственные чада во дворе общаются исключительно на литературном языке.

фото автора

Все чаще и чаще замечаю, что молодёжь на улицах ведёт себя так, будто вокруг никого нет. И, казалось бы, ну ты взрослый - сделай замечание. Ан нет… Страшно. Ведь из-за угла может выбежать с телефоном инста-мама и начать порицать меня за нарушение личных границ её бэбика.

Начала вспоминать своё детство. Не знали ли мы маты? Конечно, знали. Употребляли ли их во дворах? Было дело. Притом, возвращаясь к себе-подростку, я помню, что использование эдакого словечка как будто придавало мне «взрослости». Казалось, что, позволив себе такую шалость, я в глазах окружающих сверстников выгляжу взрослее и опытнее. Сейчас, с высоты четвёртого десятка прожитых лет, конечно, осознаю - тупость неимоверная. Но думаю, что примерно так ощущают себя и современные детки: дома - нельзя, а в Сети и на улицах и попонтоваться можно.

Однако есть между тем поколением и нынешним принципиальная разница. Мы не матерились при взрослых. Никогда. Если вдруг кто-то из «стариков» (это все граждане для нас старше 20 лет были, прим. автора) услышит «плохое слово» из уст «щегла», то получить словесную оплеуху было само собой разумеющимся. И тут никто бы не побежал к мамке жаловаться и не достал бы фотоаппарат, фиксировать «критикующего взрослого». Сегодня всё иначе. Дети настолько привыкли к безнаказанности, что перестали видеть что-то плохое в употреблении матов прилюдно, в присутствии взрослых - пусть даже и чужих, но взрослых. А между тем недавно вышел закон, который обязывает родителей платить штраф за «грязный рот» своего чада.

Закон, конечно, хорошо, но кто фиксировать-то будет этих нарушителей?! У поколения миллениалов нет времени. Они либо на работе, либо с психологами учатся границы не нарушать. Зумеры… простите, надежды на них нет. И тут меня осенило: где бабки, господа?

Ведь в моём детстве родители тоже работали. А замечания нам всегда делали бабушки у подъезда. Вот - главная полиция нравов из 90-х. Эти и прикрикнуть могли, и клюкой поддать, и не поленились бы маме вечерком звякнуть с доносом. А сегодняшние пенсионеры от своих «прямых» обязанностей в тиктоках уклоняются и, кажется, не планируют «редактировать» подрастающую молодёжь. Пора бы это исправлять.

Критикуешь, как говорится, - предлагай. Итак, считаю важным и нужным обязать (попросить, заставить) с приходом весны и потепления бабулечек и дедулечек удобно устраиваться на лавках во дворах, фиксировать матершинников и сливать в интернет. Так «убьём» сразу всех зайцев: и детей научим культурно выражаться, и казну штрафами пополним, да и из Сети надолго не пропадёте в связи с общественной деятельностью.

Считаю предложение выгодным. Прошу рассмотреть на досуге.

А если серьёзно, мамочки, давайте будем думать наперёд. Защищать своих детей нужно, безусловно. Однако наша всеобщая гиперопёка уже носит угрожающий характер. То, что молодёжь не стесняется выражаться при взрослых, завтра может вырасти в ситуацию, когда эти же, уже сорокалетние дядечки и тёти, будут открыто посылать на три буквы нас, стариков.

Ирина Логвинова