18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.96
642.73
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.10.2025, 10:37

АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зиме

Новости компаний 0 462

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в очередной раз подтвердило статус надёжного поставщика электроэнергии и получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Ремонтная программа по подготовке энергопредприятия к работе в предстоящий ОЗП успешно завершена на 100%.

АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зиме
АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зиме

Документ, свидетельствующий о качественном и своевременном выполнении всех необходимых подготовительных мероприятий, выдан 1 октября 2025 года Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. АО «МРЭК» получило Паспорт готовности к зиме без каких-либо замечаний.

Получение Паспорта готовности подтверждает, что наше предприятие полностью подготовлено к прохождению осенне-зимнего периода. Мы обеспечим надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона даже в условиях повышенных нагрузок. Весь комплекс мероприятий проводился строго согласно утвержденному графику и на высоком качественном уровне. Мы планомерно укрепляем сетевую инфраструктуру, повышая её устойчивость и надёжность, – сказал главный инженер АО «МРЭК» Аркабай Тастанов.

Напомним, 1 апреля 2025 года энергетики АО «МРЭК» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. Так, в рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 527,5 км воздушных линий, 106 комплектных трансформаторных подстанций (6/10 кВ).

Для повышения надежности электрических сетей специалисты АО «МРЭК» заменили 400 дефектных опор, а также физически изношенные провода. Около 6 тысяч фарфоровых изоляторов длительного срока эксплуатации заменили на новые стеклянные.

Также проведены работы на ряде высоковольтных линий электропередачи: Л-Карамандыбас-1,2, Л-Глинзавод-1,2, Л-Саускан, Л-Тенге-1,2 и Л-КС-Узень-1,2. Это обеспечит дополнительную устойчивость энергосистемы региона в период пиковых нагрузок. Дополнительно энергетики отремонтировали 176 подножников опор высоковольтных линий, что также укрепит надёжность сетевой инфраструктуры.

В рамках кампании отремонтированы силовые трансформаторы (35 кВ и выше) на пяти подстанциях: ПС Шайыр, ПС Шетпе, ПС Тюб-Караган, ПС Акшукур и на подстанции ПС Термальная.

На правах рекламы

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?