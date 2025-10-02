Қазақ тіліне аудару

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в очередной раз подтвердило статус надёжного поставщика электроэнергии и получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Ремонтная программа по подготовке энергопредприятия к работе в предстоящий ОЗП успешно завершена на 100%.

АО «МРЭК» получило паспорт готовности к зиме

Документ, свидетельствующий о качественном и своевременном выполнении всех необходимых подготовительных мероприятий, выдан 1 октября 2025 года Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. АО «МРЭК» получило Паспорт готовности к зиме без каких-либо замечаний.

Получение Паспорта готовности подтверждает, что наше предприятие полностью подготовлено к прохождению осенне-зимнего периода. Мы обеспечим надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона даже в условиях повышенных нагрузок. Весь комплекс мероприятий проводился строго согласно утвержденному графику и на высоком качественном уровне. Мы планомерно укрепляем сетевую инфраструктуру, повышая её устойчивость и надёжность, – сказал главный инженер АО «МРЭК» Аркабай Тастанов.

Напомним, 1 апреля 2025 года энергетики АО «МРЭК» приступили к активной подготовке электросетевых объектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода. Так, в рамках ремонтной программы энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 527,5 км воздушных линий, 106 комплектных трансформаторных подстанций (6/10 кВ).

Для повышения надежности электрических сетей специалисты АО «МРЭК» заменили 400 дефектных опор, а также физически изношенные провода. Около 6 тысяч фарфоровых изоляторов длительного срока эксплуатации заменили на новые стеклянные.

Также проведены работы на ряде высоковольтных линий электропередачи: Л-Карамандыбас-1,2, Л-Глинзавод-1,2, Л-Саускан, Л-Тенге-1,2 и Л-КС-Узень-1,2. Это обеспечит дополнительную устойчивость энергосистемы региона в период пиковых нагрузок. Дополнительно энергетики отремонтировали 176 подножников опор высоковольтных линий, что также укрепит надёжность сетевой инфраструктуры.

В рамках кампании отремонтированы силовые трансформаторы (35 кВ и выше) на пяти подстанциях: ПС Шайыр, ПС Шетпе, ПС Тюб-Караган, ПС Акшукур и на подстанции ПС Термальная.

