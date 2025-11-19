Выгода в подарок от Acredit: выиграйте деньги и списание кредита каждую неделю

Acredit (сервис онлайн микрокредитования №1 в Казахстане) проводит уникальную акцию «Выгода в подарок — списание каждую неделю», которая дает вам прекрасную возможность не только выиграть денежные призы, но и полностью избавиться от задолженности по вашему микрокредиту.
С 1 октября 2024 по 27 марта 2025 года мы проводим еженедельный розыгрыш призов для всех наших клиентов. Каждый участник акции может выиграть:
В рамках акции будет выбрано 50 победителей! Это одна из самых масштабных акций среди микрофинансовых организаций Казахстана.
Чтобы принять участие в акции нужно выполнить следующее:
Если вы оформите несколько заявок, ваши шансы на победу увеличиваются, так как каждая заявка учитывается отдельно.
Мы — современный сервис микрокредитования в Казахстане, предоставляющий быстрые онлайн-займы на карту без лишних документов. Наши услуги доступны в крупнейших городах страны: Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Костанай, Шымкент и других.
Acredit работает официально, под лицензией МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE». Мы предоставляем микро кредит онлайн от 20 000 до 1 750 000 тенге на сроки от 5 до 15 дней. Процентные ставки начинаются от 0,01% ((от 3,65% годовых) (ГЭСВ от 3,7% до 179%) в зависимости от срока и суммы микрокредита) в день для новых клиентов, которые оформляют свой первый кредит. Заявка оформляется полностью онлайн, а решение и перевод средств занимают от 10 до 30 минут. Для получения займа вам понадобится только удостоверение личности гражданина Казахстана, телефон и карта.
Мы — ваш надежный партнер, который помогает быстро решить финансовые задачи и предоставляет выгодные возможности благодаря интересным акциям и программе поддержки клиентов.
Присоединяйтесь к акции и пользуйтесь всеми преимуществами Acredit!
На правах рекламы
