Acredit (сервис онлайн микрокредитования №1 в Казахстане) проводит уникальную акцию «Выгода в подарок — списание каждую неделю», которая дает вам прекрасную возможность не только выиграть денежные призы, но и полностью избавиться от задолженности по вашему микрокредиту.

Выгода в подарок от Acredit: выиграйте деньги и списание кредита каждую неделю

Об акции Выгода в подарок

С 1 октября 2024 по 27 марта 2025 года мы проводим еженедельный розыгрыш призов для всех наших клиентов. Каждый участник акции может выиграть:

Денежный приз в размере 30 000 тенге.

Полное списание микрокредита — мы покроем всю вашу задолженность, включая проценты.

В рамках акции будет выбрано 50 победителей! Это одна из самых масштабных акций среди микрофинансовых организаций Казахстана.

Как принять участие в акции

Чтобы принять участие в акции нужно выполнить следующее:

Оформить новый микрокредит или реструктуризировать действующий на срок от 10 дней в период акции.

Погасить задолженность вовремя, без просрочек.

Подписаться на наш официальный Instagram-аккаунт (@acredit.kz).

Если вы оформите несколько заявок, ваши шансы на победу увеличиваются, так как каждая заявка учитывается отдельно.

О компании Acredit

Мы — современный сервис микрокредитования в Казахстане, предоставляющий быстрые онлайн-займы на карту без лишних документов. Наши услуги доступны в крупнейших городах страны: Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Костанай, Шымкент и других.

Acredit работает официально, под лицензией МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE». Мы предоставляем микро кредит онлайн от 20 000 до 1 750 000 тенге на сроки от 5 до 15 дней. Процентные ставки начинаются от 0,01% ((от 3,65% годовых) (ГЭСВ от 3,7% до 179%) в зависимости от срока и суммы микрокредита) в день для новых клиентов, которые оформляют свой первый кредит. Заявка оформляется полностью онлайн, а решение и перевод средств занимают от 10 до 30 минут. Для получения займа вам понадобится только удостоверение личности гражданина Казахстана, телефон и карта.

Почему выбирают именно Acredit

Быстрая обработка заявок и мгновенное перечисление средств на карту.

Круглосуточный онлайн-сервис с удобным личным кабинетом.

Высокий уровень безопасности: все операции защищены, идентификация через видеосвязь.

Отсутствие скрытых комиссий, возможность досрочного погашения без штрафов и гибкие условия реструктуризации.

Прозрачная система розыгрышей и регулярные бонусные акции, как наша акция «Выгода в подарок».

Мы — ваш надежный партнер, который помогает быстро решить финансовые задачи и предоставляет выгодные возможности благодаря интересным акциям и программе поддержки клиентов.

Присоединяйтесь к акции и пользуйтесь всеми преимуществами Acredit!

На правах рекламы