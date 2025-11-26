Английский с каждым годом становится все более востребованным для казахстанцев. Его активно изучают не только дети, но и взрослые. А главной причиной является возрастающий запрос на англоязычных специалистов в разных отраслях, ведь отечественный бизнес постепенно глобализируется. Среди прочих целей – обучение и поиск работы за границей, переезд для постоянного жительства.

Курсы или репетитор: что действительно помогает быстро выучить английский в Казахстане

В связи с этим у многих возникает вопрос: как лучше изучать английский. Ведь часто решения о необходимости учить язык принимаются спонтанно, и у изучающих остается немного времени на подготовку к экзамену либо собеседованию.

Эта статья поможет разобраться в особенностях каждого из двух главных методов изучения английского и выбрать наиболее подходящий для себя или своего ребенка.

Английский язык с репетитором: преимущества и источники поиска

БУКИ – главная площадка для подбора репетитора по нужному предмету в Казахстане. В арсенале сайта есть преподаватели по более чем 200 дисциплинам. Всего на сайте зарегистрировано около 130 тыс. педагогов, и их количество только растет.

Что же касается английского, то здесь можно найти сертифицированных преподавателей для подготовки к IELTS, TOEFL и другим международным экзаменам, а также native speakers и специалистов с различным опытом (например, преподавания для англоязычной аудитории за границей, обучения или проживания в англоязычной стране).

Ключевая особенность данной площадки – возможность искать среди проверенных преподавателей и пользоваться детализированными фильтрами поиска. В частности, пользователь может настроить уровень обучения, выбрать город и район либо формат онлайн, ценовые параметры, рейтинг по отзывам и т.п.

Но это еще не все: любой посетитель сайта может обратиться в поддержку и получить консультацию касательно подбора репетитора под свой запрос. Все услуги по поиску, подбору, консультированию или замене педагога абсолютно бесплатны. А в форме-заявке репетитору можно оставить дополнительные комментарии и пожелания по поводу занятий. Обычно клиенты получают обратную связь в течение нескольких часов после отправления заявки.

Почему стоит отдать предпочтение частному педагогу?

По сравнению с курсами, у занятий с репетитором есть несколько веских преимуществ:

индивидуальная программа обучения

удобный, гибкий график занятий

своевременные рекомендации и исправление ошибок

контроль учебных достижений и регулярный анализ знаний

учет уровня, цели, пожеланий и навыков ученика при выборе методов преподавания

На занятиях с репетитором можно тренировать все аспекты изучения иностранных языков – разговорную практику, письменную речь, восприятие речи собеседника, чтение, понимание и воспроизведение лексики. К тому же по запросу ученик может специализировать свои занятия, например, изучать только деловой или только медицинский английский или же готовиться к собеседованию в рамках конкурсного отбора в иностранный вуз.

Английский на курсах: примеры и особенности программ

Курсы организовывают, как правило, частные школы и языковые центры. Поэтому занятия проводятся в основном в группах. Иногда это мини-группы от 3 до 5 человек, а иногда большие – от 10 до 15 студентов.

Сначала желающий должен выбрать курс или же пройти тестирование на определение своего уровня. Далеко не все школы проводят полноценное комплексное тестирование при участии педагога. Чаще всего – это мини-тест онлайн, так что распределение в группы по уровням не всегда точное.

Занятия проходят по стандартизированной программе, которую нельзя адаптировать под индивидуальные потребности ученика. При этом каждый курс состоит из определенного количества занятий:

минимальные интенсивные курсы длятся 1-2 месяца и включают от 2 до 5 занятий в неделю

курсы средней продолжительности длятся 3-5 месяцев и охватывают от 2 до 3 занятий в неделю

продолжительные курсы длятся от 6 до 12 месяцев, количество занятий в неделю – от 1 до 3

Так, в среднем курсы по подготовке к IELTS рассчитаны на 6 месяцев при условии, что студенты уже имеют уровень В2. Если же уровень учащихся В1, то школы в большинстве случаев предлагают курсы на 9-12 месяцев или же больше.

Вот несколько примеров популярных языковых школ, которые имеют различные программы курсов: British Council, IELC, Qlang, Step To English, BeBest, Just Speak IT.

Ключевые недостатки и преимущества курсов

Из минусов стоит отметить:

отсутствие персонального подхода и программы

часто жесткий график с проблематичным наверстыванием пропусков

также часто необходимость полной предоплаты за курс

иногда занятия в больших группах

При этом групповое обучение также имеет свои плюсы:

развитие навыков коллективной работы

мотивация через конкуренцию и оценивание успехов одногруппников

много собеседников для тренировки навыка общения и произношения

Во всяком случае можно создать отличную комбинацию: занятия с репетитором, дополненные курсом разговорного английского. А получить максимальное внимание педагога и полноценный разбор ошибок можно только на частных уроках с репетитором.

На правах рекламы