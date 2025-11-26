Курсы или репетитор: что действительно помогает быстро выучить английский в Казахстане

Английский с каждым годом становится все более востребованным для казахстанцев. Его активно изучают не только дети, но и взрослые. А главной причиной является возрастающий запрос на англоязычных специалистов в разных отраслях, ведь отечественный бизнес постепенно глобализируется. Среди прочих целей – обучение и поиск работы за границей, переезд для постоянного жительства.
В связи с этим у многих возникает вопрос: как лучше изучать английский. Ведь часто решения о необходимости учить язык принимаются спонтанно, и у изучающих остается немного времени на подготовку к экзамену либо собеседованию.
Эта статья поможет разобраться в особенностях каждого из двух главных методов изучения английского и выбрать наиболее подходящий для себя или своего ребенка.
БУКИ – главная площадка для подбора репетитора по нужному предмету в Казахстане. В арсенале сайта есть преподаватели по более чем 200 дисциплинам. Всего на сайте зарегистрировано около 130 тыс. педагогов, и их количество только растет.
Что же касается английского, то здесь можно найти сертифицированных преподавателей для подготовки к IELTS, TOEFL и другим международным экзаменам, а также native speakers и специалистов с различным опытом (например, преподавания для англоязычной аудитории за границей, обучения или проживания в англоязычной стране).
Ключевая особенность данной площадки – возможность искать среди проверенных преподавателей и пользоваться детализированными фильтрами поиска. В частности, пользователь может настроить уровень обучения, выбрать город и район либо формат онлайн, ценовые параметры, рейтинг по отзывам и т.п.
Но это еще не все: любой посетитель сайта может обратиться в поддержку и получить консультацию касательно подбора репетитора под свой запрос. Все услуги по поиску, подбору, консультированию или замене педагога абсолютно бесплатны. А в форме-заявке репетитору можно оставить дополнительные комментарии и пожелания по поводу занятий. Обычно клиенты получают обратную связь в течение нескольких часов после отправления заявки.
По сравнению с курсами, у занятий с репетитором есть несколько веских преимуществ:
На занятиях с репетитором можно тренировать все аспекты изучения иностранных языков – разговорную практику, письменную речь, восприятие речи собеседника, чтение, понимание и воспроизведение лексики. К тому же по запросу ученик может специализировать свои занятия, например, изучать только деловой или только медицинский английский или же готовиться к собеседованию в рамках конкурсного отбора в иностранный вуз.
Курсы организовывают, как правило, частные школы и языковые центры. Поэтому занятия проводятся в основном в группах. Иногда это мини-группы от 3 до 5 человек, а иногда большие – от 10 до 15 студентов.
Сначала желающий должен выбрать курс или же пройти тестирование на определение своего уровня. Далеко не все школы проводят полноценное комплексное тестирование при участии педагога. Чаще всего – это мини-тест онлайн, так что распределение в группы по уровням не всегда точное.
Занятия проходят по стандартизированной программе, которую нельзя адаптировать под индивидуальные потребности ученика. При этом каждый курс состоит из определенного количества занятий:
Так, в среднем курсы по подготовке к IELTS рассчитаны на 6 месяцев при условии, что студенты уже имеют уровень В2. Если же уровень учащихся В1, то школы в большинстве случаев предлагают курсы на 9-12 месяцев или же больше.
Вот несколько примеров популярных языковых школ, которые имеют различные программы курсов: British Council, IELC, Qlang, Step To English, BeBest, Just Speak IT.
Из минусов стоит отметить:
При этом групповое обучение также имеет свои плюсы:
Во всяком случае можно создать отличную комбинацию: занятия с репетитором, дополненные курсом разговорного английского. А получить максимальное внимание педагога и полноценный разбор ошибок можно только на частных уроках с репетитором.
На правах рекламы
Последние комментарии