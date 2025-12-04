18+
04.12.2025, 11:02

АО «МРЭК» завершило реконструкцию подстанции в Актау

Новости компаний 0 356

В Актау завершена реконструкция подстанции 35/6 кВ «ПТФ», реализованная в рамках инвестиционной программы АО «МРЭК».

АО «МРЭК» завершило реконструкцию подстанции в Актау
АО «МРЭК» завершило реконструкцию подстанции в Актау

Реализация проекта стартовала в 2024 году. На первом этапе были закуплены все необходимые оборудование и комплектующие. Работы проведены в рамках инвестиционной программы. Общий объём инвестиций составил более одного миллиарда тенге.

Подстанция «ПТФ» была введена в эксплуатацию в 1975 году и долгие годы функционировала на базе оборудования, значительно превысившего свой эксплуатационный ресурс. Масляные выключатели 35–6 кВ и устаревшие системы релейной защиты и автоматики работали более 40 лет. Кроме того, масляные выключатели давно сняты с производства, что осложняло ремонт из-за отсутствия запчастей. Их дальнейшая эксплуатация могла привести к отказам и рискам возгорания. Оборудование РЗА находилось в неудовлетворительном состоянии, и в аварийных ситуациях оно не всегда срабатывало своевременно, снижая надёжность электроснабжения.

В ходе реконструкции устаревшие масляные выключатели были полностью заменены на современные элегазовые выключатели 35 кВ и вакуумные выключатели 6 кВ. Электромеханические устройства релейной защиты заменили цифровыми микропроцессорными терминалами. Это решение существенно повысило надёжность работы подстанции, снизило эксплуатационные расходы, исключило пожаро- и взрывоопасные ситуации и уменьшило воздействие оборудования на окружающую среду.

Одним из ключевых элементов обновления стало внедрение современной системы мониторинга и управления. Теперь данные о состоянии оборудования и параметрах сети в режиме реального времени поступают на диспетчерский щит РДЦ АО «МРЭК». Система обеспечивает более оперативный контроль, позволяет быстро реагировать на изменение нагрузки и точно учитывать распределение электроэнергии.

Реконструкция подстанции «ПТФ» стала важным шагом в повышении надёжности электроснабжения и создании устойчивой энергетической инфраструктуры региона. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей 29А микрорайона Актау, а также ряд коммерческих объектов Мунайлинского района.

