Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
06.12.2025, 19:00

Кредитная «заморозка»: когда банки закрывают доступ к новым займам

Новости компаний 0 261

В Казахстане действует несколько механизмов, которые позволяют банкам временно ограничивать доступ клиентов к новым кредитам. Одним из самых заметных является блокировка возможности получать новые займы, если клиент попадает в определенные группы заемщиков.

Это не штраф и не санкция в прямом смысле, а мера, связанная с управлением финансовыми рисками, соблюдением требований законодательства и снижение кредитной нагрузки на население. Однако для заемщиков она может стать неожиданностью.

Почему возникает ограничение

Основная причина — появление у заемщика просроченной задолженности. В соответствии с общими банковскими правилами и внутренней политикой большинства финансовых организаций, если клиент допускает задержку платежей, банк может временно ограничить доступ к новым продуктам, чтобы предотвратить рост долговой нагрузки.

Кроме просрочек, ограничение может быть связано с высокой долговой нагрузкой, когда доходы заемщика уже не позволяют безопасно обслуживать новые обязательства. Банки обязаны учитывать показатели долговой устойчивости и могут устанавливать минимальные промежутки времени между оформлением кредитов.

Отдельная причина — просроченная задолженность свыше 90 дней

Как отмечают специалисты портала Vsebanki.kz, если обязательства по кредиту не выполняются более трех месяцев, информация о такой просрочке фиксируется в кредитной истории клиента. Даже после погашения долга банки могут временно отказывать в новых займах, чтобы оценить обновленное финансовое поведение заемщика.

Подозрение на мошенничество или необоснованную активность

Еще одна распространенная причина — срабатывание систем мониторинга рисков. Если банк фиксирует нетипичные действия клиента, попытки часто оформлять кредиты, менять устройства, использовать VPN или совершать подозрительные операции, он может временно ограничить возможность получать новые займы. Такая мера направлена на защиту самого клиента и предотвращение попыток мошенничества от третьих лиц.

Регуляторные требования и внутренние процедуры банков

Банки в Казахстане обязаны соблюдать требования Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), включая проверку платежеспособности клиентов. Если анализ заемщика показывает, что кредитная нагрузка растет слишком быстро, банк может применять внутренние периоды ожидания для выдачи нового займа. В некоторых случаях они также составляют 30, 60 или 90 дней.

Можно ли снять ограничение раньше срока

Как правило, оно отменяется автоматически, если заемщик погасил просроченные долги и возобновил регулярную финансовую активность. Однако снять ограничение вручную чаще всего невозможно, так как оно связано с автоматическими системами безопасности и регуляторными нормами. Тем не менее клиент может обратиться в банк за разъяснением, обновить данные о доходах или предоставить документы, подтверждающие улучшение его финансового состояния.

Как избежать блокировки доступа к кредитам

Основные рекомендации сводятся к финансовой дисциплине: своевременно погашать платежи, не допускать накопления слишком большого количества кредитов, заранее уведомлять банк о возможных задержках, а также внимательно относиться к безопасности своих аккаунтов, банковских приложений. И главное – не брать кредиты, если вы не уверены, что сможете выполнить возложенные на себя обязательства. А если брать, то внимательно сравнить условия кредитов и проверить процентную ставку, размер переплаты, штрафы, условия пролонгации, лицензию кредитора и многое другое. 

На правах рекламы

 

