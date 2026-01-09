CASPI BITUM презентовал природоохранную стратегию депутату Мажилиса

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область 8 января 2026 года депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин посетил производственную площадку ТОО «СП «CASPI BITUM» (CASPI BITUM). Депутата сопровождали первый руководитель мангистауского филиала партии «Amanat» Нурбек Карасаев, а также представители экологического ведомства во главе с руководителем департамента экологии по Мангистауской области Арматом Жусупкалиевым.

Фото предоставлено пресс-службой ТОО «СП» CASPI BITUM»

Программа посещения включала ознакомительную экскурсию по заводу, где основной акцент был сделан на реализации экологически ориентированных проектов. Руководство предприятия представило комплекс мер, направленных на снижение антропогенной нагрузки и улучшение экологического фона региона. Особое внимание было уделено модернизации печи дожига F-1201, где внедрена многоступенчатая система очистки дымовых газов, объединяющая термокаталитический и мокрый методы. Данное решение позволяет удерживать показатели выбросов значительно ниже установленных предельно допустимых значений.

Первый заместитель генерального директора Талгат Муканов подчеркнул, что развитие Актауского битумного завода основывается на внедрении наилучших доступных техник. По его словам, компания синхронизирует расширение мощностей с повышением экологической эффективности. В числе ключевых инициатив были представлены автоматизированная система мониторинга выбросов на границе санитарно-защитной зоны, действующая в промышленном режиме с 2024 года, и сетевая солнечная электростанция, обеспечивающая энергией административно-бытовой комплекс предприятия.

Технологическое обновление затронуло и сферу водопользования: на предприятии реализуются мероприятия по повышению эффективности очистки сточных вод с последующим использованием очищенной воды в целях озеленения территории.

Параллельно ведётся поэтапная модернизация пароконденсатной системы, а также реализуются мероприятия по модернизации железнодорожной эстакады налива битума.

По итогам поездки Едил Жанбыршин положительно оценил системный подход CASPI BITUM к вопросам охраны окружающей среды. Парламентарий отметил, что опыт предприятия в эффективном сочетании промышленного роста и экологической ответственности должен служить примером для других индустриальных объектов РК. В завершение встречи Е.Жанбыршин пожелал коллективу завода успехов в реализации намеченных инициатив.

