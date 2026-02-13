18+
13.02.2026, 18:52

Цифровая трансформация микрофинансирования: как казахстанцы берут займы через смартфон

Ещё недавно микрозайм ассоциировался с офисом, очередью и кипой бумаг. Сейчас у многих сценарий другой: телефон, анкета, подтверждение — и деньги приходят на карту. За последние пять лет микрофинансовый рынок в Казахстане заметно «переехал» в смартфон, и это, пожалуй, главный технологический сдвиг в сегменте.

Смартфон вместо отделения

Цифровой путь клиента выглядит почти одинаково у разных игроков: короткая заявка, проверка данных, решение, перечисление средств. Компании продают скорость — и именно скорость стала конкурентным преимуществом, потому что офис как точка контакта больше не обязателен.

Микрофинансовая организация ONE CREDIT— один из примеров МФО, где весь процесс заявлен как онлайн: от подачи заявки до управления займом через личный кабинет. На сайте компании прямо подчёркивается формат микрозайм онлайн и публикация ключевых параметров по ставкам/ГЭСВ.​

Что изменилось

Финтех-эксперты обычно объясняют эту эволюцию тремя вещами: цифровой идентификацией, скоринговыми моделями и более удобной платёжной инфраструктурой. Для клиента это выражается не в терминах «скоринг» и «модель», а в простом ощущении: решение принимается быстро, а все действия — в одном окне приложения или браузера.

Есть и менее заметная часть. Цифровизация дисциплинировала рынок: условия приходится показывать яснее, потому что пользователи легко сравнивают предложения в пару кликов, а репутация в интернете живёт собственной жизнью.

Почему людям это нравится (и за что они платят)

Преимущество онлайн-формата очевидно: меньше времени на оформление, меньше «бумажной» рутины, понятная траектория действий. У многих МФО добавился отдельный «вход» для новых клиентов — промо-условия на первый займ, чтобы человек попробовал сервис без сильной переплаты. У Onecredit, например, в публичных описаниях фигурирует ставка 0,01% для первого микрокредита (при соблюдении условий предложения).

Но цифровой комфорт не отменяет базовой финансовой логики: стоимость денег нужно считать. На сайте Onecredit отдельно указывается ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения) «от 3,7%» и раскрываются параметры ставок — это как раз тот случай, когда «мелкий шрифт» важнее рекламной плашки.​

Цифровая трансформация микрофинансирования в Казахстане — это не история про «плохо» или «хорошо», а про смену скорости и интерфейса. Смартфон сделал микрозайм доступнее и понятнее как процесс, но ответственность за расчёт и дисциплину платежей всё равно осталась на заёмщике — как ни крути.

