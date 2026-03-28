Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.03.2026, 19:45

Обзор лучших сайтов совместных покупок и что такое складчина

Новости компаний 0 292

Складчина — это способ купить дорогой онлайн-курс, тренинг, мастер-класс или книгу в десятки (а иногда и в сотни) раз дешевле. Сейчас это один из самых популярных способов учиться без переплаты инфобизнесу и инфоцыганам.

Обзор лучших сайтов совместных покупок и что такое складчина

Если коротко: группа людей скидывается деньгами → один человек (организатор) покупает продукт → все получают доступ почти бесплатно.

Сегодня разберём:

  • что такое складчина на самом деле
  • как она работает
  • плюсы и минусы
  • топ площадок на данный момент по странам
  • подробный разбор skladchina-ua.com (самого удобного варианта для Украины)

Что такое складчина?

Слово «складчина» пришло ещё из древнерусского языка — это когда несколько человек скидывались на общее дело (пир, покупку скота, помощь общине). В современном интернете это превратилось в групповую покупку цифровых продуктов — курсов, тренингов, софта, книг, пресетов и доступов к ресурсам.

Главное отличие от пиратства:

  • материал покупается легально (один раз по полной цене)
  • правообладатель получает деньги
  • участники получают доступ к оригиналу (часто с обновлениями)

В 2026 году складчины особенно популярны из-за роста цен на курсы (многие стоят 500–2000 $), инфляции и желания людей учиться без долгов. И такая тенденция сохранится еще долго на просторах постсоветских стран: России, Украины, Беларуси, Казахстана и так далее. В англоязычных странах такое явление имеет место быть, но пока в ограниченном масштабе.

Как работает складчина (пошагово)

  1. Организатор находит курс и создаёт тему на форуме.
  2. Набор участников — люди записываются (обычно лимит 20–100 человек).
  3. Сбор взносов — каждый платит свою долю (20–100 грн в Украине, 30–150 руб в РФ).
  4. Выкуп — когда собрана нужная сумма, организатор покупает курс.
  5. Раздача — все участники получают доступ (Google Drive, облако mail, Mega и т.д.).
  6. Гарантии — на хороших площадках есть модерация, возврат денег при проблемах.

Пример: курс стоит 40 000 грн. В складчине собирается 200 человек → каждый платит ~200 грн.

Плюсы и минусы складчин

Плюсы

  • Экономия 90–99 %
  • Доступ к курсам, которые не по карману в розницу
  • Большой выбор (психология, бизнес, дизайн, криптовалюта, продвижение в социальных сетях, ИИ, языки, здоровье, эзотерика…)
  • Отзывы и обсуждения от реальных людей до покупки
  • Защита от мошенников (на проверенных форумах)
  • Часто есть переводы на украинский / русский англоязычных тренингов

Минусы

  • Иногда задержки (1–4 недели)
  • Материал может устареть (особенно если уроки были куплены 2–3 года назад)
  • Риск, что организатор пропадёт (редко на крупных площадках)
  • Не всегда есть обновления после выкупа
  • Некоторые авторы запрещают раздачу (но это редко приводит к проблемам для участников)

Топ-3 площадок для форумов складчин

1. Skladchina-ua.com - Абсолютный лидер в UA. Частично захватывает и Россию. Цены в гривнах наиболее низкие на постсоветском пространстве.

2. Skladchina-kz.com - занимает лидирующие позиции на рынке образования в Казахстане. Подойдет и для россиян, поскольку ведется преимущественно на русском языке.

3. Groupbuy-in.com - ресурс коллективных закупок, набирающий обороты в Индии. Используется индусами и англоговорящими складчиками, поскольку на английском языке.

Складчина Юа выделяется именно для украинцев: оплата на карты Приват / Монобанк, Paypal, карты европейских банков, много онлайн курсов на украинском языке, в том числе и переводы с английского, активное сообщество и защита от шлак-контента.

Подробный обзор skladchina-ua.com — лучший выбор для Казахстана и Украины

Skladchina UA — это форум, который с 2021 года стал №1 среди украинских складчиков и активно используется пользователями из Казахстана. Более 10–15 тысяч посещений в день, сотни тысяч тем, поддержка трёх языков (украинский / русский / английский) делают его удобным для широкой аудитории постсоветского пространства.

Ключевые преимущества

  • Цены участия — чаще всего 20–40 гривен (что также выгодно для пользователей из Казахстана при пересчёте)
  • Огромный выбор категорий: бизнес, психология, инвестиции, криптовалюты, таргет, ИИ, нейросети, дизайн, здоровье, похудение, эзотерика, трейдинг, языки, шитьё, маркетинг и продвижение в социальных сетях
  • Много уникального украинского контента и переводов западных курсов, которые также востребованы в Казахстане
  • Внутренний кошелёк + удобная оплата монетами / на карту (в том числе доступные способы для пользователей из Казахстана)
  • Активный раздел отзывов и предложений
  • Модерация + защита от инфоцыган и фейковых курсов
  • Раздел «Обмін» для обмена опытом и материалами между пользователями из разных стран

Примеры популярных складчин

  • Курсы по нейросетям и заработку на YouTube с ИИ
  • Таргетированная реклама + системные продажи
  • Трейдинг и инвестиции (в том числе актуально для пользователей из Казахстана)
  • Психология, коучинг, энергопрактики
  • EduTube — монетизация образовательных каналов
  • Применение ИИ в видеодетектировании, создании контента и автоматизации процессов
  • Монетизация AI моделей

Как начать на skladchina-ua.com (пошагово)

  1. Зарегистрируйся → https://skladchina-ua.com/register/
  2. Пополни баланс через сайт или вручную через представителей форума (картой или Paypal — удобно как для Украины, так и для Казахстана)
  3. Выбери категорию и найди интересную складчину (статус «Набір учасників» или «Придбаний»)
  4. Запишись в основной или резервный список → нажми на кнопку «Оплатити монетами»
  5. После выкупа получишь доступ в теме (обычно Google Drive / Mega)
  6. Оставь отзыв — это помогает сообществу

Частые вопросы (FAQ)

Законно ли это? → Да, это групповая покупка, а не пиратство.

Что если курс не выкупят? → На хороших площадках возвращают деньги.

Есть ли курсы бесплатно? → Почти нет, но цены символические.

Можно ли стать организатором? → Да, почти сразу или после набора репутации.

Когда предоставляется доступ после оплаты? → Обычно сразу или до пяти дней.

Заключение

Сегодня совместные покупки образовательных цифровых продуктов или складчины — это уже не просто «дешёвые курсы», а целая экосистема самообразования. Если вы из Украины или Казахстана — начинать стоит именно с "skladchina-ua.com": удобная оплата, актуальный контент, ресурс ведется на понятных языках (украинский и русский), переводы с английского и реальная экономия без риска нарваться на некачественные материалы.

Платформа активно используется не только на Украине, но и в Казахстане, где растёт интерес к доступному онлайн-образованию и совместным покупкам курсов.

Хотите учиться по топовым программам почти бесплатно? Регистрируйтесь на портале групповых покупок тренингов и книг, которым пользуются как на Украине, так и в Казахстане. Удачи в обучении и больших результатов!

На правах рекламы

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь