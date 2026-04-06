06.04.2026, 10:57

Энергетики АО «МРЭК» проводят занятия в школах

Новости компаний 0 458

Специалисты АО «МРЭК» продолжают системную работу по повышению уровня знаний школьников в вопросах электробезопасности. Ежегодно энергетики проводят в школах региона обучающие занятия, направленные на профилактику электротравматизма среди детей и подростков.

Особое внимание уделяется периоду перед летними каникулами. Как отмечают специалисты, именно в это время дети чаще остаются дома одни или проводят больше времени на улице. В связи с этим крайне важно напомнить им о правилах безопасного поведения рядом с электрическими приборами и энергообъектами.

Очередная встреча прошла в Каракудукской сельской школе села Бостан Каракиянского района. В ходе занятия энергетики использовали наглядные материалы — памятки, плакаты и презентации, которые помогли школьникам лучше усвоить важную информацию. Ребятам рассказали о правилах безопасного использования бытовых электроприборов, а также об опасностях, связанных с уличными энергетическими объектами.

Отдельное внимание было уделено предупреждающим знакам, установленным на трансформаторных подстанциях. Специалисты подчеркнули, что игнорирование таких знаков может привести к серьёзным последствиям.

Как отметил мастер по эксплуатации сетей Узенского РЭС Қанат Ибанаев, главная цель подобных встреч — передать детям жизненно важные знания:

Для нас крайне важно в доступной форме донести до ребят, что электрооборудование под напряжением может представлять прямую угрозу жизни и здоровью. Мы стремимся не просто информировать, а сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения. Профилактика электротравматизма среди несовершеннолетних остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы.

В ходе встречи школьники проявили активность, с интересом включались в обсуждение и задавали множество вопросов. Их особенно интересовало, как устроено электрооборудование и какие действия следует предпринимать в различных ситуациях.

Своими впечатлениями поделилась ученица 7 класса Нуршак Косшы:

Встреча прошла очень полезно. Нам подробно объяснили, чем опасен электрический ток и какие меры предосторожности нужно соблюдать. Я узнала, почему нельзя оставлять телефоны на зарядке на ночь и как правильно обращаться с электроприборами. Теперь я понимаю, насколько важно соблюдать правила безопасности. Спасибо энергетикам за этот урок.

До конца мая 2026 года специалисты АО «МРЭК» планируют провести серию аналогичных занятий во всех школах Мангистауской области.

Энергетики подчёркивают: регулярное напоминание детям о простых, но жизненно важных правилах поведения рядом с объектами, находящимися под напряжением, помогает предотвратить несчастные случаи. Их задача — не только рассказать, но и научить детей осознанно относиться к собственной безопасности как дома, так и на улице.

1
Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь