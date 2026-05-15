АО «МРЭК» реконструирует подстанцию в пригороде Актау

В рамках инвестиционной программы АО «МРЭК» поэтапно реализуется проект модернизации подстанции ПС-110/10 кВ «РМЗ».

Энергообъект ПС-110/10 кВ «РМЗ» расположен в пригороде Актау на территории машиностроительного завода. Основными потребителями подстанции являются Актауский машиностроительный завод, жилой массив «Рекон», а также ряд производственных баз. Подстанция была введена в эксплуатацию еще в 1970 году и находился на балансе у энергокомбината ТОО «МАЭК». После перехода подстанции на баланс АО «МРЭК» в 2025 году началась реализация модернизации. На момент начала реконструкции на подстанции эксплуатировалось морально и физически изношенное электрооборудование, в том числе масляные выключатели 6 кВ, полностью выработавшие нормативный срок службы. Указанные факторы оказывали негативное влияние на надёжность электроснабжения потребителей и повышали риск аварийных отключений.

В рамках реконструкции предусмотрена комплексная модернизация подстанции с заменой всего высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, а также внедрение современных средств диспетчерско-технологического управления с выводом сигналов на диспетчерский пункт РДЦ АО «МРЭК». Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить надёжность, управляемость и безопасность работы энергообъекта, - сказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Азамат Шангреев.

В рамках первого этапа модернизации были закуплены основные технологические оборудование и комплектующие изделия.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Выполняются комплексные отделочные работы в производственных и вспомогательных помещениях. Устроены колодцы-маслосборники, выполнены фундаменты под трансформатор собственных нужд (ТСН), а также ведётся строительство санитарно-бытовых помещений для персонала. Полностью демонтированы устаревшие ячейки в помещениях ОПУ и ЗРУ-6 кВ, продолжаются демонтажные работы на открытом распределительном устройстве 110 кВ, включая демонтаж высоковольтных проводов и подготовку оснований под установку нового оборудования,- рассказал Азамат Шангреев.

Отмечается, что реконструкция подстанции осуществляется в строгом соответствии с утверждённым графиком. Все работы выполняются с соблюдением современных требований по надёжности, промышленной безопасности и охране труда.

В АО «МРЭК» подчеркнули, что реализация проекта позволит существенно повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей, а также укрепить энергетическую инфраструктуру региона.

Завершение реконструкции запланировано на конец сентября текущего года.

На правах рекламы