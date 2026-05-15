Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.05.2026, 10:04

АО «МРЭК» реконструирует подстанцию в пригороде Актау

Новости компаний 0 546

Энергетики АО «МРЭК» продолжают активно работать над модернизацией и реконструкцией объектов электросетевого комплекса Мангистауской области.

АО «МРЭК» реконструирует подстанцию в пригороде Актау
АО «МРЭК» реконструирует подстанцию в пригороде Актау

В рамках инвестиционной программы АО «МРЭК» поэтапно реализуется проект модернизации подстанции ПС-110/10 кВ «РМЗ».

Энергообъект ПС-110/10 кВ «РМЗ» расположен в пригороде Актау на территории машиностроительного завода. Основными потребителями подстанции являются Актауский машиностроительный завод, жилой массив «Рекон», а также ряд производственных баз. Подстанция была введена в эксплуатацию еще в 1970 году и находился на балансе у энергокомбината ТОО «МАЭК».  После перехода подстанции на баланс АО «МРЭК» в 2025 году началась реализация модернизации. На момент начала реконструкции на подстанции эксплуатировалось морально и физически изношенное электрооборудование, в том числе масляные выключатели 6 кВ, полностью выработавшие нормативный срок службы. Указанные факторы оказывали негативное влияние на надёжность электроснабжения потребителей и повышали риск аварийных отключений.

В рамках реконструкции предусмотрена комплексная модернизация подстанции с заменой всего высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, а также внедрение современных средств диспетчерско-технологического управления с выводом сигналов на диспетчерский пункт РДЦ АО «МРЭК». Реализация данных мероприятий позволит существенно повысить надёжность, управляемость и безопасность работы энергообъекта, - сказал руководитель Управления развития АО «МРЭК» Азамат Шангреев.

В рамках первого этапа модернизации были закуплены основные технологические оборудование и комплектующие изделия.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Выполняются комплексные отделочные работы в производственных и вспомогательных помещениях. Устроены колодцы-маслосборники, выполнены фундаменты под трансформатор собственных нужд (ТСН), а также ведётся строительство санитарно-бытовых помещений для персонала. Полностью демонтированы устаревшие ячейки в помещениях ОПУ и ЗРУ-6 кВ, продолжаются демонтажные работы на открытом распределительном устройстве 110 кВ, включая демонтаж высоковольтных проводов и подготовку оснований под установку нового оборудования,- рассказал Азамат Шангреев.

Отмечается, что реконструкция подстанции осуществляется в строгом соответствии с утверждённым графиком. Все работы выполняются с соблюдением современных требований по надёжности, промышленной безопасности и охране труда.
В АО «МРЭК» подчеркнули, что реализация проекта позволит существенно повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей, а также укрепить энергетическую инфраструктуру региона.

Завершение реконструкции запланировано на конец сентября текущего года.

На правах рекламы

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь