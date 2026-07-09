18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.41
533.88
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.07.2026, 11:20

«MGMC-2026 в Москве: какие возможности конгресс открывает для MICE-индустрии Казахстана»

Новости компаний 0 544

Самое масштабное в России международное мероприятие в сфере делового туризма – Meet Global MICE Congress – вновь состоится в Москве 16 и 17 декабря 2026 года. В прошлом году в нем приняло участие рекордное число экспертов MICE-индустрии: более 2 500 профессионалов отрасли из 37 стран мира. В этом году MGMC ожидает более 3000 участников, в том числе специалистов MICE из Казахстана.

«MGMC-2026 в Москве: какие возможности конгресс открывает для MICE-индустрии Казахстана»
«MGMC-2026 в Москве: какие возможности конгресс открывает для MICE-индустрии Казахстана»

MGMC уже в четвертый раз объединит представителей индустрии делового туризма стран БРИКС и Глобального Юга для стратегического диалога на высоком уровне, заключения контрактов и запуска новых партнерств. Корпоративные заказчики и представители ассоциаций, организаторы мероприятий, поставщики MICE-услуг, лидеры государственных туристических ведомств и ведущие отраслевые эксперты ежегодно становятся гостями и спикерами конгресса. В 2025 году спикером панельной дискуссии «Экосистема успеха: как победить в борьбе за право проведения ассоциативных мероприятий» выступил топ-менеджер казахстанской компании Kazakh Tourism Галимжан Сейлов.

Традиционно MGMC предоставит международной MICE-индустрии профессиональную платформу для практического взаимодействия и обмена успешными практиками, обсуждения трендов и практических технических решений. Программа конгресса органично сочетает интерактивные форматы и практику. Участники получают максимальный объем полезных и актуальных знаний в ходе деловой программы, посещения выставки, официальных встреч и неформального общения.

В этом году все мероприятия конгресса посвящены теме «Анатомия успеха в MICE: от идей и инструментов к ощутимым результатам» и обращаются к тенденциям MICE-индустрии. В деловой программе запланированы пленарная сессия, выступления спикеров и практические семинары. Они будут ориентированы на актуальные запросы отрасли: брендинг дестинаций с акцентом на региональную культуру и историю, специфику международных MICE-рынков, цифровизацию и современные ИТ-решения, адаптацию делового туризма к ожиданиям разных поколений. Погружение в экспертную среду позволяет представителям индустрии находить новые решения для бизнеса, необходимые контакты и партнерства в рамках одного профессионального мероприятия.

Масштабная экспозона дает возможность поставщикам MICE-услуг и представителям дестинаций презентовать свои возможности профессиональной аудитории, найти потенциальных партнеров. В 2026 году свыше 150 представителей из стран БРИКС, Глобального Юга и регионов России представят свой MICE-потенциал экспертной аудитории.

Ежегодной частью конгресса становится программа Hosted Buyers. В прошлом году на площадке MGMC присутствовали более 200 профессиональных покупателей из России и из-за рубежа, заинтересованных в дестинациях и MICE-услугах. От Казахстана участниками программы стали Global Air и Travel Club Kazakhstan. Деловые встречи и переговоры встроены в ключевой блок программы мероприятия. Около 70% участников конгресса — руководители высшего звена и лица, принимающие решения, поэтому встречи и переговоры конвертируются в реальные контракты. В 2025 году в ходе конгресса прошло более 8000 B2B-встреч.  С 2023 года Москва выступает инициатором создания уникальной международной платформы для объединения профессиональной MICE-индустрии.

MGMC с каждым годом развивается как профессиональная площадка, где участники знакомятся с новыми рынками, обсуждают MICE-тренды и находят партнёров для будущих проектов. Мы всё время расширяем нашу аудиторию, чтобы наши коллеги могли получить представление о MICE-трендах разных стран и увидеть экосистему MICE изнутри. Для специалистов из Казахстана конгресс может стать возможностью представить свои компетенции, расширить деловые контакты непосредственно на месте проведения конгресса и своими глазами увидеть Москву как одну из ведущих MICE-дестинаций, — отметила Анастасия Попова, первый заместитель генерального директора АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» (Мостуризм).

Подробная информация и форма регистрации доступны на официальном сайте мероприятия.

Партнерский проект

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь