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15.07.2026, 11:13

АО «МРЭК» выполнило 73% годового плана по ремонту комплектных трансформаторных подстанций

Новости компаний 0 658

АО «МРЭК», входящее в группу компаний «Казахстанские коммунальные системы» (ККС), продолжает реализацию ремонтной кампании. На сегодняшний день энергетики предприятия отремонтировали 56 из 77 запланированных комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ, выполнив 73% годового плана.

АО «МРЭК» выполнило 73% годового плана по ремонту комплектных трансформаторных подстанций
АО «МРЭК» выполнило 73% годового плана по ремонту комплектных трансформаторных подстанций

С начала ремонтной кампании специалисты АО «МРЭК» также отремонтировали около 46,6 километра воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ, выполнив 70% от запланированного на текущий год объема работ.

В общей сложности за четыре месяца энергетики предприятия провели капитальный ремонт более 200 км воздушных линий электропередачи различных напряжений (220-110-35-6 (10)-0,4 кВ) при плане 536,5 км.

Кроме того, продолжаются работы по замене дефектных опор и изношенных проводов, а также восстановлению подножников металлических опор на линиях электропередачи напряжением 110 кВ.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «МРЭК» выполнило 100% годового плана по ремонту подстанций и завершило ремонт силовых трансформаторов.

Все мероприятия, проводимые в рамках ремонтной кампании, направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Мангистауской области и обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса в предстоящий осенне-зимний период.

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