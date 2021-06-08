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Объявлено о партнерстве команды Dignitas с цифровым банком QNTMPAY

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Объявлено о партнерстве команды Dignitas с цифровым банком QNTMPAY
Dignitas
Очевидно, что в мире киберспорта партнерские соглашения любого рода способны принести массу выгоды для обеих сторон заключаемой сделки. Кроме всего прочего, они могут положительно сказаться на ставках на разнообразных сайтах по типу https://ggbet.global/. Поэтому не приходится удивляться, что подобные соглашения заключаются каждый день в огромных количествах. Относительно недавно было объявлено о том, что киберспортивная организация под названием Dignitas решила вступить в долгосрочные партнерские отношения с цифровым банком QNTMPAY.

Дальше читайте больше информации по теме.




О каких пунктах сделки известно?

Финансовые аспекты сделки не разглашаются, но общий объем разнообразных обязательств, которые принимает на себя Dignitas, намекает на то, что команда, действительно, неплохо сумела заработать на ней. Судите сами, согласно предоставленной информации, киберспортивная организация берет на себя обязательства такого рода:

1. Размещать логотип своего спонсора на всех элементах формы киберспортсменов. Принимать участие в регулярных рекламных коллаборациях между цифровым банком и игроками команды.
2. Сменить названием своей команды, приставив специальный тег. В результате команда будет называться Dignitas QNTMPAY.
3. Название академии этой команды также будет изменено. Теперь она будет носить название DIG QNTM Academy.

Кроме того, отмечается, что спонсор не имеет никакого права напрямую оказывать какое-либо давление на игровые аспекты существования команды, будь-то выбор игроков, право участвовать или не участвовать в каких-либо чемпионатах по League of Legends и т.д. Упоминается, что контракт рассчитан на полных четыре года и должен закончиться к середине 2025 года.

Подобный опыт других команд

Отметим, что это далеко не первый подобный опыт среди команд из других регионов в дисциплине League of Legends. Ранее отмечалось, что в 2020 году команда под названием DAMWON Gaming заключила сделку с Kia Motors, результатом чего стало переименование команды в DWG KIA. Еще один подобный случай произошел в апреле 2021 года, когда компания автостраховщик The General вступила в партнерские отношения с NRG Esports, в результате чего последняя команда стала называться The General NRG.

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