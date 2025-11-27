«Мы платили за воздух»: коммунальный скандал разгорелся в Актау

Жители 3А микрорайона заявляют о том, что прежний ЖЭК отказался от обслуживания аварийных домов прямо перед началом отопительного сезона, оставив людей без тепла, с прогнившими трубами, затопленными подвалами и открытым доступом в технические помещения. Жильцы показали состояние своих подвалов и рассказали о многочисленных коммунальных проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Подробнее – в фоторепортаже Lada.kz .

Фото автора

В сентябре акимат проводил встречу с жителями проблемных домов 3А микрорайона. Уже с 1 октября, уверяют люди, ЖЭК отказался обслуживать аварийные дома, оставив коммуникации в бесхозном состоянии.

По словам горожан, около 10-ти домов не могут подключить отопление из-за аварийных коммуникаций.

Жильцы дома №16 запросили у обслуживающей организации отчет о работах за июль, август и сентябрь.

По их словам, услуги по обслуживанию систем центрального отопления, горячей и питьевой воды не проводились.

Кроме того, их возмутило, что в платежах есть затраты на содержание офиса ЖЭКа, хотя фактических услуг они не получали.

После отказа прежней обслуживающей организации следить за состоянием аварийных домов стало ТОО «Нуреке Сервис». Представители компании, по словам жителей, были шокированы состоянием домов и отсутствием подготовки к зиме. Трубы в подвалах действительно находятся в критическом состоянии.

Горожане требуют, чтобы бывшая председатель ЖЭКа либо вернула собранные средства, либо предоставила отчет с реальными выполненными работами.

Подвалы, по словам жильцов, полностью оставались без внимания прежнего ЖЭКа.

Повсюду протечки, сварка гнилых труб временная и хаотичная.

Наша главная претензия – нас оставили без тепла к предстоящей зиме, - возмущаются жители.

Дом №16 самостоятельно начал замену аварийных труб совместно с новым обслуживающим предприятием. Около 40 квартир сдали на эти мероприятия по 20 тысяч тенге. На материалы было потрачено более 800 тысяч тенге. Люди продолжают закупать детали и ремонтировать коммуникации.

Теперь жильцы совместно с новой обслуживающей организацией планируют восстанавливать не только отопление, но и трубы горячей и холодной воды.

А вот владельцы квартир дома №19 рассказали, что недавно их подвал полностью затопило – вода стояла выше колена.

Люди вынуждены были самостоятельно вызвать спецмашину и откачать воду.

С нас теперь будут требовать оплату за тепло и горячую воду, но с какой стати мы должны за это платить?, - возмущаются жители.

Уже перед входом в подвал коррпеспондент заметил, что под лестницей обваливается кирпич.

Несмотря на недавние заявления о том, что вода якобы была откачана, уровень подтопления достигал ступни – стоял запах плесени, вода была мутной и протухшей. Видно, что часть оборудования в подвале меняли, но проблемы остались.

По словам жильцов, в квартирах дома появились крысы, некоторые вынуждены ставить мышеловки. Горячую воду и отопление подключили только 20 ноября.

Сейчас горожане собирают средства для ремонта труб в подвале. Сантехники, по словам жильцов, предупредили: трубы находятся в крайне аварийном состоянии и подлежат полной замене.

Понимаем, как проблематично на 1 этаже, а, представьте, что к нам даже на 4 этаж забегают крысы, - говорят жители дома №19.

Жильцы же дома №21 сообщили, что здание начало давать серьезные трещины – они появились с обеих сторон дома.

Проблема существует уже три года, однако никакие меры до сих пор не приняты. Теперь люди опасаются не только отсутствия отопления, но и того, что дом может разрушиться.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в акимат с просьбой выехать на место, однако, по их словам, чиновники их не слышат или не хотят слышать.

Подвал дома №21 оказался закрыт, но, как отмечается, трубы там также находятся в аварийном состоянии.

Жильцы дома №23 также сталкиваются с серьезными проблемами. Отопление работает нестабильно – то включается, то отключается. Люди сообщают, что за собственные средства уже заменили трубы горячей воды и теперь планируют самостоятельно заняться ремонтом системы отопления.

По их словам, в подвале установлен насос, который не справляется с давлением и циркуляцией в системе. Из-за этого в боковых квартирах и на четвертом этаже отопление фактически отсутствует.

Насос не тянет, система не работает как положено. Зачем ставить такое оборудование, если результата ноль? Спасибо, что новый ЖЭК, ТОО «Нуреке Сервис», хотя бы помогает и меняет трубы, - рассказывают люди.

Жильцы дома №10 жалуются, что отопление едва работает. В подвале картина оказалась критической.

В помещении разрослись сорняки, подвал превратился в настоящее болото. Жители с горечью шутят, что там уже можно выращивать грибы.

Часть труб заменена на новые, но многие участки продолжают протекать.

По словам жильцов, подвал регулярно заливает, пройти его полностью невозможно: вода стоит местами по щиколотку, местами - глубже, и нога буквально уходит в грязь.

Как только старое руководство уходило, так вместе с ними исчезали и новые вентили. Сантехники иногда боятся прикасаться к трубам, чтобы не спровоцировать очередной прорыв. Зафиксируйте этот факт вредительства. Новый сантехник не знает нашу систему водоснабжения – там все перепутано, кто-то самовольно менял трубы. И самое главное – это делали не жильцы, - рассказывают жители дома №10.

Жители дома №24 также выражают возмущение действиями бывшего председателя ЖЭКа 3А микрорайона.

Почему председатель принимала от нас деньги все лето, а отказаться от обслуживания решила только осенью? Почему не сделала это весной, если знала о своих намерениях заранее? Такое ощущение, что деньги просто «отмыли», - говорят в один голос жители домов №20 и №25.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в Актауский городской акимат с просьбой прокомментировать, когда будет проведена проверка деятельности ЖЭКа 3А микрорайона, вернут ли людям деньги, за которые они не получили услуги по отоплению, и окажут ли власти помощь в решении проблем домов.