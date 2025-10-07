18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.10.2025, 12:34

В Мангистауской области стартует 45-дневный экологический челлендж «Таза Маңғыстау»

Госинформзаказ 0 483

В Мангистауской области по инициативе «Таза Қазақстан» Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева стартует новый масштабный социально-экологический проект – 45-дневный челлендж «Таза Маңғыстау». Акция пройдет с 13 октября по 26 ноября. Об этом сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций начальник отдела регионального управления информации и общественного развития области Инжу Турарова.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По словам спикера, проект реализуется неправительственной организацией «Эко Мангистау» в рамках государственного социального заказа управления информации и общественного развития. Основная цель челленджа – формирование экологической культуры и поддержка движения экоактивистов и волонтеров региона.

К участию приглашаются как отдельные граждане, так и организации, коллективы. В течение 45 дней участники будут проводить мероприятия, направленные на поддержание экологической чистоты и охрану природы, публикуя свои действия в социальных сетях с хэштегами #ТазаҚазақстан и #ТазаМаңғыстау. Каждый день они будут отмечать результаты своей деятельности в специальном онлайн-календаре. Победители будут определены специальной комиссией по итогам челленджа. Общий призовой фонд составляет 7 миллионов тенге, из которых 2 миллиона предназначены для индивидуальных участников, а 5 миллионов – для коллективных, - ⁠отметила Инжу Турарова.

Кроме того, в рамках челленджа пройдут дополнительные мероприятия. Так, для повышения уровня экологической грамотности состоятся эковикторина и онлайн-квиз. Также будет реализован проект «Зеленая библиотека», направленный на знакомство с литературой об экологии, и акция «Мы поддерживаем Таза Қазақстан», в рамках которой более 200 наклеек будут размещены в кафе и магазинах. Также пройдет 20 лекций, посвященных вопросам экологии.

Директор общественного объединения «Эко Мангистау» Кирилл Осин на брифинге рассказал о порядке участия в челлендже.

Для участия создана специальная страница в Instagram – @tazamangystau. В челлендже могут участвовать как отдельные граждане, так и коллективы организаций и учреждений. В течение 45 дней участники будут публиковать посты о своих ежедневных экологических инициативах и акциях. Репосты этих публикаций будут размещаться на странице @tazamangystau в течение всего челленджа. Каждый участник или команда ведет онлайн-календарь «EcoИгіІстер» по ссылке, - сообщил Кирилл Осин.

Специалист по связям с общественностью объединения «Эко Мангистау» Женис Енболатулы отметил требования к участникам челленджа.

Принять участие могут все жители Мангистауской области, а также коллективы местных организаций и учреждений. Участники должны демонстрировать конкретные действия по охране окружающей среды: участие в уборках, посадке деревьев, переработке отходов, экономии воды, распространении экологической информации. Публикации должны быть качественными, понятными и интересными – на государственном или русском языках, - сказал Женис Енболатулы.

С положением челленджа можно ознакомиться по ссылке

