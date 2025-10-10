В Мангистау 11 октября пройдет акция по посадке деревьев

Қазақ тіліне аудару

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области приглашает жителей принять участие в масштабной акции по посадке деревьев, которая состоится 11 октября на территории региона, сообщает Центр общественных коммуникаций МО.

Иллюстративное фото: Pixabay

Цель акции – улучшение экологической ситуации региона, активизация работ по озеленению и формирование у населения бережного отношения к природе.

В мероприятии смогут принять участие государственные учреждения, предприятия, организации и все желающие жители.

Гражданам, которые хотят присоединиться к акции, необходимо обратиться в соответствующее ведомство.

По всем вопросам можно связаться с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. Контактные телефоны: +7 (7292) 46-21-31 (вн. 1152, 1151).