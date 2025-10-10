В Мангистау подвели итоги ОПМ, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения

По словам спикера, в мероприятии приняли участие 419 сотрудников городских и районных подразделений полиции. Главная цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявление грубых нарушений правил дорожного движения и формирование культуры вождения среди водителей.

На республиканских и областных трассах, а также в населённых пунктах усилен контроль со стороны сотрудников полиции. Кроме того, для фиксации административных правонарушений на дорогах были задействованы служебные автомобили с автоматическими камерами и беспилотные летательные аппараты (дроны), которые применялись ежедневно. В ходе мероприятия в регионе выявлено около 7 000 административных правонарушений. На спецстоянки помещено 455 транспортных средств, нарушивших правила эксплуатации, в том числе 71 автомобиль, зарегистрированный за рубежом. С 359 автомобилей сняты государственные регистрационные номера. Также по теме профилактики ДТП и разъяснения их причин в средствах массовой информации и социальных сетях опубликовано 363 видеоматериала, - сообщил Медет Мушекенов.