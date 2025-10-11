18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.10.2025, 13:27

В Мангистауской области в экологическом субботнике приняли участие более 10 тысяч жителей

Госинформзаказ 0 428

Сегодня, 11 октября, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» на территории Мангистауской области прошёл масштабный субботник.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В мероприятии приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, ветераны, сотрудники государственных и отраслевых учреждений, волонтёры и жители региона.

Акцию поддержали более 10 тысяч человек, было задействовано 67 единиц специальной техники. В результате проведённых работ с территории области вывезено около 190 тонн мусора.

Кроме того, в целях повышения экологической культуры региона проведены озеленительные работы – высажено 5200 деревьев, в том числе ясеня, клёна и акации.

Во время субботника глава региона Нурдаулет Килыбай призвал жителей активно участвовать в охране окружающей среды.

Президент особо отметил значение и важность чистоты, подчеркнув, что чистота окружающей среды отражает внутреннюю культуру каждого гражданина. Действительно, чистота и порядок – лицо любого города. Для нас важен, прежде всего, результат: мусор должен вывозиться своевременно, а улицы оставаться чистыми. Это общая обязанность не только коммунальных компаний, но и каждого учреждения и жителя, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что субботник прошёл в особом формате. У Дома дружбы были установлены юрты, где участникам предлагали горячий чай и традиционные угощения. Завершилось мероприятие небольшим праздничным концертом с участием местных артистов.

