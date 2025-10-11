Выставку «Шедевры искусства Казахстана» представили в Третьяковской галерее

Қазақ тіліне аудару

В Государственной Третьяковской галерее в Москве, в рамках «Дней культуры Республики Казахстан» в Российской Федерации открылась выставка «Шедевры искусства Казахстана».

Фото; пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В торжественной церемонии открытия приняла участие казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой. Приветствуя гостей министр отметила:

Дни культуры Казахстана в России – это важный этап развития сотрудничества наших стран, отражение успешности непрекращающегося дипломатического диалога. Этот масштабный проект охватывает ведущие площадки Москвы, на которых представлена широкая палитра достижений современной культуры Казахстана: от театра и музыки - до кино и изобразительного искусства. За последние 34 года, эта первая выставка казахстанских художников в Москве. В последний раз картины из Государственного музея имени Кастеева в «Галерее на Крымском валу» выставлялись в августе 1991 года. И поэтому сегодняшнюю экспозицию мы оцениваем, как яркое событие и очередной этап укрепления культурных связей между Россией и Казахстаном, - подчеркнула Аида Балаева.

Экспозиция «Шедевры искусства Казахстана», подготовленная Государственным музеем искусств РК имени А.Кастеева, включает более 60-ти произведений живописи и скульптуры нескольких поколений талантливых мастеров XX века. Зарождение национальной школы изобразительного искусства связано с именем патриарха казахстанской живописи Абылхана Кастеева, чьи полотна стали хроникой стремительных изменений жизни кочевника, произошедших в начале прошлого века.

Выставка продлится до 23 ноября и познакомит посетителей с достижениями выдающихся казахстанских скульпторов – Тулегена Досмагамбетова, Еркина Мергенова, Ольги Прокопьевой, Ескена Сергебаева. Произведения представляют основной круг интересов и направления творческих поисков целого поколения мастеров казахстанской пластики.

Также в Рамках Дней культуры Казахстана в России в Москве стартовали «Дни казахстанского кино». В течение трёх дней зрители смогут познакомиться с историей, культурой и традициями Казахстана, посетив показ шести фильмов различных жанров, снятых казахстанскими режиссёрами.

С 10 по 13 октября в кинотеатре «Поклонка» будут показаны такие картины, как «Время патриотов», «Стоп, ночь!», «Дос-Мукасан», «Лето 1941 года», «90+1», а также анимационный фильм «Алтын адам», получивший признание зрителей как в Казахстане, так и за рубежом. Все фильмы демонстрируются на казахском и русском языках.

Российские театралы также не будут забыты: 13 октября на сцене Малого театра состоится показ спектакля «Парасат майданы» – психологической драмы, повествующей о внутреннем мире, исканиях и духовных ценностях современного человека. Спектакль поставлен на основе произведений классика казахской литературы Толена Абдикова. Пьесу представят актеры Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.

Ожидается, что Дни культуры в России завершатся в ноябре масштабным Гала-концертом мастеров искусств Казахстана.