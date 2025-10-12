В Бейнеуском районе на субботник вышли около 700 человек

В Бейнеуском районе прошёл субботник в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу районного акимата.
Основная цель мероприятия – благоустройство территории района, озеленение, поддержание санитарной чистоты, а также формирование экологической культуры среди населения.
В субботнике приняли участие аким района, руководители учреждений, государственные служащие, коллективы образовательных и дошкольных организаций, представители производственных предприятий и волонтёры — всего около 700 человек. В мероприятии было задействовано 10 единиц спецтехники, в результате чего с территории района вывезено около 7,2 тонны бытовых и твёрдых отходов.
Кроме того, в рамках субботника были проведены работы по озеленению с целью улучшения экологической обстановки района и повышения ответственности жителей за сохранение природы. В ходе акции было высажено 1250 саженцев зелёных насаждений. Для регулярного ухода и полива деревьев соответствующим службам были даны поручения.
Во время субботника аким района пообщался с жителями и выразил благодарность за их активное участие.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчёркивал, что охрана природы и соблюдение чистоты – это проявление сознательного отношения каждого гражданина. Чистота – это не только внешний облик, но и показатель внутренней культуры, аккуратности и ответственности. Наша цель – не просто провести разовое мероприятие, а сформировать устойчивую культуру чистоты и порядка. Если каждый житель будет ответственно относиться к чистоте своего дома и улицы, наш район и вся страна станут ещё краше, – отметил аким района.
