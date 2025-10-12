В Бейнеуском районе на субботник вышли около 700 человек

Қазақ тіліне аудару

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Основная цель мероприятия – благоустройство территории района, озеленение, поддержание санитарной чистоты, а также формирование экологической культуры среди населения.

В субботнике приняли участие аким района, руководители учреждений, государственные служащие, коллективы образовательных и дошкольных организаций, представители производственных предприятий и волонтёры — всего около 700 человек. В мероприятии было задействовано 10 единиц спецтехники, в результате чего с территории района вывезено около 7,2 тонны бытовых и твёрдых отходов.

Кроме того, в рамках субботника были проведены работы по озеленению с целью улучшения экологической обстановки района и повышения ответственности жителей за сохранение природы. В ходе акции было высажено 1250 саженцев зелёных насаждений. Для регулярного ухода и полива деревьев соответствующим службам были даны поручения.

Во время субботника аким района пообщался с жителями и выразил благодарность за их активное участие.