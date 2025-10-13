В Мангистау пройдет международный симпозиум «Тас ескерткіштері – түркі әлемінің ортақ мұрасы»

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области 16-17 октября состоится IV встреча музеев тюркского мира и международный симпозиум под названием «Тас ескерткіштері – түркі әлемінің ортақ мұрасы», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Работа симпозиума будет вестись по четырем основным направлениям.

Среди них — роль музеев в развитии международного и регионального туризма, петроглифы как источник данных о степной цивилизации, значение музейной деятельности в формировании и сохранении культурной памяти тюркских народов, а также тюркская цивилизация в глобальном и локальном историко-культурном контексте.

Симпозиум пройдет в «Доме дружбы» 34 микрорайона.