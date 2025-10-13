18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 17:58

В Мангистау реализованы социальные проекты для особенных детей и подростков

Госинформзаказ 0 318

В Мангистауской области по заказу управления образования Центром поддержки в 2024-2025 учебном году реализованы проекты «Zerde+» и «Demeu 2.0». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила начальник отдела регионального управления образования Шынар Байдуллаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, проект «Zerde+» направлен на социальную адаптацию детей с особыми образовательными потребностями, развитие их творческих способностей и повышение профессиональной компетенции специалистов. В рамках проекта с августа по ноябрь прошли курсы повышения квалификации 300 специалистов.

 Проект «Demeu 2.0» представляет собой социальный заказ, направленный на профилактику суицидов среди подростков. В этом направлении предусмотрено повышение квалификации 450 педагогов-психологов и социальных педагогов. С сентября по ноябрь обучение прошли 220 специалистов, отобрано 7 менторов. Они обменивались опытом с коллегами в своих регионах по трехмодульной программе, — отметила Шынар Байдуллаева.

Во время брифинга директор Центра поддержки Милана Елеусинова сообщила, что в ближайшее время будут реализованы проекты «InBilim» и «Demeu+».

 В рамках проекта «InBilim» планируется повышение профессиональной квалификации 150 специалистов специальных образовательных учреждений. Проект направлен на снижение дефицита кадров и повышение качества инклюзивного образования в регионе. А в рамках проекта «Demeu+» в семи населенных пунктах будут организованы тренинги, консультации и мероприятия по формированию культуры сохранения психического здоровья среди родителей и подростков. Реализация проектов запланирована на октябрь-ноябрь. Ход работы будет освещаться на официальных страницах Центра поддержки в социальных сетях, — сообщила Милана Елеусинова.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?