В Мангистау реализованы социальные проекты для особенных детей и подростков

В Мангистауской области по заказу управления образования Центром поддержки в 2024-2025 учебном году реализованы проекты «Zerde+» и «Demeu 2.0». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила начальник отдела регионального управления образования Шынар Байдуллаева.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, проект «Zerde+» направлен на социальную адаптацию детей с особыми образовательными потребностями, развитие их творческих способностей и повышение профессиональной компетенции специалистов. В рамках проекта с августа по ноябрь прошли курсы повышения квалификации 300 специалистов.

Проект «Demeu 2.0» представляет собой социальный заказ, направленный на профилактику суицидов среди подростков. В этом направлении предусмотрено повышение квалификации 450 педагогов-психологов и социальных педагогов. С сентября по ноябрь обучение прошли 220 специалистов, отобрано 7 менторов. Они обменивались опытом с коллегами в своих регионах по трехмодульной программе, — отметила Шынар Байдуллаева.

Во время брифинга директор Центра поддержки Милана Елеусинова сообщила, что в ближайшее время будут реализованы проекты «InBilim» и «Demeu+».