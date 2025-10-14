18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 12:24

Мангистауская делегация встретилась с губернатором Анкары: курс на укрепление культурных связей

Госинформзаказ 0 751

Делегация Мангистауской области посетила губернаторство Анкары при участии Генерального секретаря международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В состав делегации вошли заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, представитель Казахстана при ТЮРКСОЙ Нышанкуль Каратаева, Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев и Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Казахстанская делегация встретилась с губернатором Анкары Васипом Шахином. В ходе встречи были обсуждены результаты работы, проведённой в Актау в рамках года культурной столицы тюркского мира, а также вопросы культурного сотрудничества между двумя странами.

Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что Актау с честью выполнил миссию культурной столицы тюркского мира.

Торжественная церемония открытия, в которой приняли участие более 100 тысяч человек и более 40 крупных мероприятий, стали примером культурного единства тюркского мира, - подчеркнул Султан Раев.

Заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев выразил благодарность за гостеприимство, оказанное со стороны ТЮРКСОЙ и властей Турции.

Приём губернатора Анкары Васипа Шахина и поддержка со стороны международной организации ТЮРКСОЙ – это большая честь для нас. Здесь мы также ощутили дух братства тюркского мира, - сказал Тлеген Абишев.

В завершение встречи делегация пригласила губернатора Анкары Васипа Шахина принять участие в официальной церемонии передачи казахской юрты международной организации ТЮРКСОЙ от акимата Мангистауской области.

2
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Надеюсь нашей делегации понравилось на халяву прокатиться в Турцию. И весь это цирк с тюркским миром, считаю очередным шоу. Лично я как простой человек не вижу чтобы наш город ежедневно превращался в Анкару или Дубай. Да и заплаты наши не позволяют широко шагнуть.
14.10.2025, 11:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?