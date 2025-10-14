Мангистауская делегация встретилась с губернатором Анкары: курс на укрепление культурных связей

Қазақ тіліне аудару

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В состав делегации вошли заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, представитель Казахстана при ТЮРКСОЙ Нышанкуль Каратаева, Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев и Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Казахстанская делегация встретилась с губернатором Анкары Васипом Шахином. В ходе встречи были обсуждены результаты работы, проведённой в Актау в рамках года культурной столицы тюркского мира, а также вопросы культурного сотрудничества между двумя странами.

Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что Актау с честью выполнил миссию культурной столицы тюркского мира.

Торжественная церемония открытия, в которой приняли участие более 100 тысяч человек и более 40 крупных мероприятий, стали примером культурного единства тюркского мира, - подчеркнул Султан Раев.

Заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев выразил благодарность за гостеприимство, оказанное со стороны ТЮРКСОЙ и властей Турции.

Приём губернатора Анкары Васипа Шахина и поддержка со стороны международной организации ТЮРКСОЙ – это большая честь для нас. Здесь мы также ощутили дух братства тюркского мира, - сказал Тлеген Абишев.

В завершение встречи делегация пригласила губернатора Анкары Васипа Шахина принять участие в официальной церемонии передачи казахской юрты международной организации ТЮРКСОЙ от акимата Мангистауской области.