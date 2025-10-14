«Ақиық өлке, алғи-жыр»: в Мангистау пройдет поэтический караван акынов

Қазақ тіліне аудару

Пробуждая национальный дух через поэзию и возвышая силу слова, поэты Мангистау выйдут на сцену во всех районах области в рамках поэтического каравана «Ақиық өлке, алғи-жыр». Проект реализуется в рамках государственного грантового заказа управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: Pixabay

Цель жыр-сапара – пропаганда духовных ценностей через поэзию, популяризация национального искусства и культуры слова, а также вдохновение молодежи на творчество и самовыражение.

В программе мероприятия – живые стихи и музыкальные номера, свободное общение с поэтами, а также интерактивная площадка «Открытый микрофон».

В числе участников – Көмек Ыбыраев, Ерекен Қорабаев, Анар Шамшадинова, Айнахан Есет, Шынар Кендін, Маусымжан Диханбаева, Әнуар Бимағанбет, Орынгүл Смағұл, Тілеген Әли, Мұрсал Жұмагүл, Гүлфарида Ермекова, Алтынбек Әлібаев, Рамазан Тұрмағамбет, Бекзат Хожамедов, Рафхат Ізден и Айгүл Құбаш.

График поэтического каравана: