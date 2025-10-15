В Мангистауской области прошел IT-фестиваль

Қазақ тіліне аудару

В Актау прошел крупнейший в регионе технологический и инновационный фестиваль «Mangystau IT Fest 2025». Мероприятие было организовано при поддержке областного управления цифровых технологий в сотрудничестве с Mangystau Hub и молодежным ресурсным центром, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В фестивале приняли участие более 120 человек – это школьники, студенты колледжей и вузов, стартаперы и специалисты в сфере IT. Основной целью мероприятия стало предоставление молодым талантам региона возможности представить свои идеи, получить новые знания и обменяться опытом.

Программа Mangystau IT Fest 2025 охватила различные направления в области технологий и творчества, в частности: Startup Battle – конкурс стартап-проектов, основанных на искусственном интеллекте и инновациях, RoboLeague – региональный чемпионат по робототехнике, Game Warriors (CS2) – киберспортивный турнир, PS Game Cup – соревнование по FIFA (PlayStation 5), AI Workshop – практический мастер-класс по инструментам искусственного интеллекта и TED Talks – серия вдохновляющих выступлений на тему технологий.

В финале Startup Battle были выделены особенно интересные проекты. Среди них: Rise of Mec – ИИ-система, оптимизирующая анализ данных пациентов и процессы диагностики, Medifly AI – платформа для прогнозирования состояния здоровья и автоматизации медицинских решений, Lume-AR – очки дополненной реальности нового поколения для инженерных задач и учебных тренингов.

В чемпионате RoboLeague первое место заняла команда Six-Seven, второе – S7, третье – Joo Robotics.