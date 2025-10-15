В Актау состоится IV Международный симпозиум музеев тюркского мира

Қазақ тіліне аудару

16-17 октября в Актау при поддержке акимата Мангистауской области состоится IV встреча музеев тюркского мира – международный симпозиум «Тас ескерткіштері – түркі әлемінің ортақ мұрасы». Об этом сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций начальник отдела управления культуры, развития языков и архивного дела области Жандос Торемуратулы.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По его словам, основная цель мероприятия – популяризация богатого историко-культурного наследия тюркских народов и развитие международного сотрудничества в сфере музейного дела.

Симпозиум проводится при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ. В нем примут участие директора национальных музеев, известные ученые и ведущие специалисты музейной сферы из Казахстана, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии и Кипра. Программа включает пленарное заседание и четыре секционных обсуждения. Участники рассмотрят современные подходы в музейном деле, научные исследования тюркской цивилизации, вопросы развития культурного туризма и сохранения наследия степей, - отметил Жандос Торемуратулы.

По словам директора Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева Эльвиры Аблановой, в музее откроется международная выставка «Искусство ковроткачества тюрков».

17 октября делегаты отправятся в научную экспедицию по историко-культурным объектам Мангистау, где посетят священные места, связанные с тюркской цивилизацией. В рамках симпозиума будут обсуждены инновационные методы музейного дела, археологические и этнографические исследования, музеефикация сакральных объектов и развитие регионального туризма, - сказала Эльвира Абланова.

Во время брифинга глава департамента по связям с тюркоязычными сообществами организации ТЮРКСОЙ Джавид Мевсумлу отметил важность культурного сотрудничества между тюркскими странами.

Общая история и культурные корни тюркских народов – наше главное богатство. Музеи – это духовный мост, сохраняющий это наследие и передающий его новым поколениям. Симпозиум в Актау станет значимой площадкой для укрепления культурных и научных связей между тюркскими странами. Здесь мы будем говорить не только о прошлом, но и определим пути сохранения общего наследия для будущих поколений, - подчеркнул Джавид Мевсумлу.

Отметим, что мероприятие пройдет в конференц-зале Дома дружбы в 34 микрорайоне.