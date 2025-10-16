Ерлан Карин: Парламентская реформа воплощает президентскую концепцию «Слышащего государства»

По поручению Президента организован сбор предложений от граждан по совершенствованию парламентской системы на государственной платформе e-Otinish и сервисе eGov. В специальном разделе «Парламентская реформа» граждане могут направлять свои инициативные предложения, внося свой вклад в модернизацию политической системы страны, - сообщил Ерлан Карин, руководитель Рабочей группы по Парламентской реформе.