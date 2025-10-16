Неправительственные организации Мангистау признаны лучшими в сфере гражданского общества страны

Қазақ тіліне аудару

В Астане состоялся XII Гражданский форум на тему «Справедливый Казахстан: сотрудничество гражданского общества и государства». В рамках мероприятия были отмечены лучшие неправительственные организации страны, сообщает центр общественный коммуникаций Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области

Представители Мангистауской области стали лауреатами ряда национальных наград и премий за активную гражданскую позицию, социальную ответственность и вклад в развитие общества.

Мангистауские организации получили признание в различных номинациях:

• В номинации «Поддержка молодёжной политики и детских инициатив» — директор общественного фонда «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы» Жаксыгуль Маханбетова;

• В номинации «Защита прав граждан и организаций» — председатель общественного объединения «Маңғыстау облыстық тұтынушылар құқығын қорғау қоғамы» Никар Рафикова;

• В номинации «Развитие культуры и искусства» — директор общественного фонда поддержки народного ремесла «Алтын оймақ» Ауес Сагынаева;

• Также награду получила председатель общественного объединения «Parasat Aktau» Толкын Кусаинова.

Почётное звание в сфере благотворительности «Құрметті атақ» присуждено директору общественного фонда «Рухтан» Гульнур Кушановой.

Республиканской общественной премией «Таңдау» награждены:

• председатель общественного объединения «Саламатты Ел» Гульзира Есетова,

• директор общественного фонда «Риза Ана» Бибигуль Рамазанова,

• директор общественного фонда «Зеленая школа TAZA.LIKEE» Ирина Татиева.

Награды стали признанием активного вклада неправительственных организаций Мангистауской области в развитие гражданского общества, укрепление общественного согласия и продвижение социальных инициатив.



Достижения мангистауских НПО получили признание на национальном уровне и служат примером эффективного партнёрства гражданского сектора и государства.