Неправительственные организации Мангистау признаны лучшими в сфере гражданского общества страны

В Астане состоялся XII Гражданский форум на тему «Справедливый Казахстан: сотрудничество гражданского общества и государства». В рамках мероприятия были отмечены лучшие неправительственные организации страны, сообщает центр общественный коммуникаций Мангистауской области.
Представители Мангистауской области стали лауреатами ряда национальных наград и премий за активную гражданскую позицию, социальную ответственность и вклад в развитие общества.
Мангистауские организации получили признание в различных номинациях:
• В номинации «Поддержка молодёжной политики и детских инициатив» — директор общественного фонда «Маңғыстау жергілікті бастама орталығы» Жаксыгуль Маханбетова;
• В номинации «Защита прав граждан и организаций» — председатель общественного объединения «Маңғыстау облыстық тұтынушылар құқығын қорғау қоғамы» Никар Рафикова;
• В номинации «Развитие культуры и искусства» — директор общественного фонда поддержки народного ремесла «Алтын оймақ» Ауес Сагынаева;
• Также награду получила председатель общественного объединения «Parasat Aktau» Толкын Кусаинова.
Почётное звание в сфере благотворительности «Құрметті атақ» присуждено директору общественного фонда «Рухтан» Гульнур Кушановой.
Республиканской общественной премией «Таңдау» награждены:
• председатель общественного объединения «Саламатты Ел» Гульзира Есетова,
• директор общественного фонда «Риза Ана» Бибигуль Рамазанова,
• директор общественного фонда «Зеленая школа TAZA.LIKEE» Ирина Татиева.
Награды стали признанием активного вклада неправительственных организаций Мангистауской области в развитие гражданского общества, укрепление общественного согласия и продвижение социальных инициатив.
Достижения мангистауских НПО получили признание на национальном уровне и служат примером эффективного партнёрства гражданского сектора и государства.
Комментарии0 комментарий(ев)