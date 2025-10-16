18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 14:45

В Анкаре состоялась презентация книги мангистауского учёного Серикбола Кондыбая

Госинформзаказ 0 530

Международная организация ТЮРКСОЙ представила читателям турецкий перевод одного из выдающихся произведений тюркской мифологии — труда мангистауского учёного Серикбола Кондыбая «Арғықазақ мифологиясы». Презентация книги прошла в Президентской национальной библиотеке Турции в Анкаре, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции Еркебулан Сапиев, Посол Республики Узбекистан в Турции Ильхом Хайдаров, заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, а также учёные, писатели и представители творческой интеллигенции. Кроме того, в церемонии приняли участие сотрудники музея имени Серикбола Кондыбая - Балсулу Кондыбай, внёсшая вклад в популяризацию научного наследия учёного, и исследователь Балкенже Акбердиева.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что труд Серикбола Кондыбая является важным культурным достижением не только для казахского народа, но и для всего тюркского мира.

 Серикбол Кондыбай — один из мыслителей, исследовавших тюркскую мифологию с научной точки зрения. Его труд «Мифология аргыказахов» является ключевым источником для понимания общего мифологического сознания тюркских народов. Для организации ТЮРКСОЙ перевод этой ценной работы на турецкий язык — большая честь и ответственность, — подчеркнул Султан Раев.

Он также сообщил, что для более широкого представления книги в научных кругах Турции запланирован ряд мероприятий в Анкаре, Измире и Стамбуле, выразив благодарность Президентской национальной библиотеке, Фонду турецкой литературы, шахматному музею фонда Gökyay и фонду «Bademler Sanat Köyü» за содействие в реализации проекта.

Заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев отметил, что Серикбол Кондыбай признан духовным лидером не только в Казахстане, но и во всём тюркском мире.

 Серикбол Кондыбай является автором 16 фундаментальных трудов по тюркской мифологии. Его работа «Арғықазақ мифологиясы» отражает духовную память и культурное единство не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Перевод этой книги на турецкий язык организацией ТЮРКСОЙ ещё больше укрепил культурный мост между братскими народами, — сказал Тлеген Абишев.

Во время церемонии состоялось символическое перерезание красной ленты. Затем участникам показали короткометражный документальный фильм о жизни Серикбола Кондыбая и продемонстрировали видеообращение профессора Булентa Байрама, переведшего книгу на турецкий язык.

В рамках программы Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев преподнёс директору Национальной библиотеки Айхану Туглу специально изданный экземпляр книги «Арғықазақ мифологиясы».

В завершение мероприятия заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали были награждены медалью ТЮРКСОЙ за вклад в развитие культуры тюркского мира.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь