Специальный счет: защита ваших денег от взысканий

В июне 2025 года вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие запрет на взыскание третьими лицами денежных средств, выплачиваемых пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Речь идет о помощи, выделяемой из государственного бюджета или поступающей от благотворительных организаций, предназначенной для компенсации материального ущерба и оказания необходимой поддержки пострадавшим гражданам. Теперь выплаты, поступающие из государственного бюджета или от благотворительных организаций, должны начисляться на специальный (неприкосновенный) счет и их нельзя списывать в счет долгов или по решениям третьих лиц. Fingramota.kz рассказывает, как работает спецсчет, как его открыть и что делать, если ваши средства списали по ошибке.

Фото Fingramota.kz

Что такое специальный счет

Специальный счет — это «неприкосновенный» банковский счет, на который зачисляются социальные и другие выплаты, защищенные от взысканий. Средства на нем не могут быть арестованы или списаны даже при наличии долгов и исполнительных производств.

К защищенным выплатам относятся:

• пособия по инвалидности;

• выплаты по беременности и родам;

• пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

• компенсации за вред здоровью;

• алименты;

• выплаты из фонда социального страхования;

• компенсации пострадавшим при ЧС;

• и другие виды выплат.

Отметим, что такие источники дохода, как пенсия, заработная плата, стипендия и предпринимательский доход, не относятся к «неприкосновенным» и могут быть удержаны при наличии задолженности, например по кредитам или налогам.

Минимальная сумма, которую нельзя списать

Даже если у вас нет специального счета, закон защищает часть ваших средств. Согласно пункту 2 статьи 36 Закона «О банках и банковской деятельности», на текущем счете гражданина должна оставаться сумма не менее 92 456 тенге (двукратный прожиточный минимум в 2025 году).

Эта сумма считается неприкосновенной и должна оставаться на счете при взыскании банками задолженности по кредиту. Однако это правило не распространяется на сберегательные счета.

Как открыть специальный счет

Напоминаем, что защитить можно те выплаты, которые поступают на специальный счет, с обычного счета деньги могут безакцептно списать, поэтому отнеситесь к открытию спецсчета максимально серьезно и проверяйте информацию на всех этапах.

Для того чтобы открыть специальный счет, кроме документа, удостоверяющего личность, в банк или АО «Казпочта» (далее – банк) необходимо подать заявление, содержащее назначение текущего счета, а также документы, определенные Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов, утвержденных постановлением Правления НБРК от 31.08.2016 г. № 207.

Важно: специальный счет открывается бесплатно, банки не взимают комиссию за его обслуживание. Кроме того, наличие налоговой задолженности или просроченного кредита не является основанием для отказа в открытии такого счета. То есть, банк не имеет права отказать клиенту по этим причинам.

Перед оформлением неприкосновенного счета рекомендуем внимательно ознакомиться с условиями договора. Если какие-либо пункты вызывают сомнения или непонимание, сразу обращайтесь за разъяснениями к сотруднику банка. Никогда не подписывайте договор, не прочитав его полностью и не поняв всех условий.

Пожилым людям рекомендуется подключать к оформлению любых документов близких более молодого возраста. Они лучше разбираются в банковской документации и зафиксируют весь процесс как полагается, чтобы защитить права своих родственников в будущем.

Что делать, если деньги со спецсчета списали

Согласно законодательству, на деньги, находящиеся на специальном счете, не допускается:

- наложение ареста;

- взыскание по платежным требованиям банков и небанковских организаций, по инкассовым распоряжениям судебных исполнителей.

К сожалению, даже при строгих правилах технические ошибки случаются. Если вы обнаружили, что со спецсчета списали деньги:

1. Сразу обратитесь в банк и потребуйте объяснение причин списания.

2. Подготовьте документы, подтверждающие статус счета и назначение выплат.

3. Направьте жалобу взыскателю.

4. Если вопрос не решен — обращайтесь в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка или подавайте заявление в суд.

Полезные рекомендации

Проверяйте, что в назначении платежа указано: «Социальная выплата», «Компенсация при ЧС» и т.п. Храните все документы, подтверждающие происхождение средств — они помогут при разбирательствах. В случае чрезвычайных ситуаций открывайте спецсчет заранее — чтобы все выплаты поступали именно туда.

Механизм специального счета — это не просто банковская услуга, а социальная защита граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он обеспечивает сохранность выплат, предназначенных для восстановления, лечения и поддержки.