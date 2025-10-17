18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.10.2025, 18:47

В Актау открылась международная выставка «Искусство ковроткачества тюрков»

Госинформзаказ 0 365

В Актау в рамках IV встречи представителей музеев тюркского мира – международного симпозиума «Каменные памятники - общее наследие тюркского мира» - в Мангистауском областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева проходит международная выставка «Искусство ковроткачества тюрков», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
В мероприятии приняли участие: руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали, глава департамента по связям с тюркоязычными сообществами организации ТЮРКСОЙ Джавид Мовсумлу, директор Национального музея Республики Казахстан Берик Абдыгалиулы, а также зарубежные и отечественные ученые, ведущие специалисты в музейном деле.

 В фонде Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева хранится более 50 видов ковров. На основе этой коллекции была подготовлена выставка, на которой представлено свыше 90 экспонатов – образцы ковров и других этнографических предметов. Особенность этой выставки заключается в том, что наряду с ценными экспонатами из музейного фонда впервые демонстрируются также традиционные ковры тюркских стран. В частности, представлены ковры из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Гагаузии и Северного Кипра. Экспозиция, подчеркивая общий культурный код тюркских народов – язык орнамента и гармонию цветов, также демонстрирует уникальную стилистическую школу мастеров Мангистау, – сказала директор музея Эльвира Абланова. 

Следует отметить, что на выставке представлены ворсовые и безворсовые ковры, текеметы, сырмаки, относящиеся к XIX–XX векам. Также экспонируются этнографические предметы, такие как сундуки, ларцы, подголовники, асадалы, сумки, баскуры, а также традиционные инструменты для ткачества ковров-веретено, молоток, ножницы, гребень для шерсти, ткацкий станок и другие приспособления.

1
0
0
