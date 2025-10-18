Нурдаулет Килыбай принял жителей Бейнеуского района по личным вопросам

Қазақ тіліне аудару

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Жители Бейнеу, пришедшие на приём к акиму области, подняли вопросы трудоустройства, получения жилья, здравоохранения, образования, постановки в очередь на получение земельных участков, социальной помощи, а также общественные и другие важные темы.

Нурдаулет Килыбай внимательно выслушал все обращения, поручив соответствующим государственным органам рассмотреть каждое из них и принять меры в рамках действующего законодательства.