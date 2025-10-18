Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил спасателей региона с профессиональным праздником

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, ветераны и сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям, представители правоохранительных и государственных органов, а также родственники граждан, погибших при исполнении служебного долга.

Аким региона Нурдаулет Килыбай поздравил собравшихся с профессиональным праздником, выразив тёплые пожелания спасателям, добросовестно исполняющим свой служебный долг. Он также подчеркнул важность роли и труда спасателей в обществе.

Глава государства всегда высоко оценивает труд граждан, обеспечивающих безопасность страны. Со своей стороны, мы также проводим системную работу по улучшению условий вашей службы, укреплению материально-технической базы. Мы безмерно благодарны за ваш самоотверженный труд. Вы, не считаясь со временем суток, зимой и летом, в дождь и буран, рискуете своей жизнью ради блага людей. В Мангистау проживает более 800 тысяч человек, и я бы сказал, что в каждом из них живёт дух спасателя. Ведь если чрезвычайная ситуация случится в соседнем регионе или даже в другой стране, наши жители вместе с вами готовы плечом к плечу прийти на помощь. Поздравляю вас с профессиональным праздником!, - сказал аким области.