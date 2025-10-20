В Мангистау пройдет международный турнир по бочча

Қазақ тіліне аудару

С 25 по 31 октября в Мангистау пройдет международный турнир по виду спорта бочча среди тюркоязычных стран.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Спортивное мероприятие организуется при поддержке акимата Мангистауской области, областного маслихата и управления физической культуры и спорта области. В турнире примут участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.

Организатор мероприятия — Федерация паралимпийского вида спорта «Бочча» Мангистауской области. Основная цель турнира — укрепление культурного и спортивного сотрудничества между тюркоязычными государствами.