20.10.2025, 16:15

Казахстанское кино уверенно завоёвывает мировые экраны

Госинформзаказ 0 521

Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжает системную работу по развитию национальной кинематографии и продвижению казахстанского кино на международной арене, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК
Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

Отечественные картины приняли участие более чем в 300 международных кинофестивалях и завоевали 177 наград, укрепив позицию Казахстана в мировой киноиндустрии. С 2020 по 2025 годы Государственным центром поддержки национального кино реализовано 119 кинопроектов, охватывающих широкий спектр жанров — от полнометражных художественных фильмов до анимации. 

В последние два года проведено три питчинга (визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект), по итогам которых 40 из 57 проектов реализуются молодыми кинематографистами. 

В 2024 году были пересмотрены правила конкурсного отбора, что позволило сделать процесс прозрачнее и эффективнее. Установлены приоритетные темы, сокращены сроки разработки сценариев, внедрён электронный формат подачи документов и усовершенствован механизм голосования Экспертного совета. 

Благодаря этим изменениям доля сценариев на казахском языке выросла до 75%, а участие молодых независимых режиссёров значительно увеличилось.
Значимым достижением стал успех фильма «Qaitadan», получивший государственную поддержку и ставший лидером отечественного проката с кассовыми сборами свыше 1 миллиарда тенге. Картина более чем в пять раз окупила государственные инвестиции, явив собой пример эффективности новых механизмов господдержки. 

В 2025 году стартовал республиканский кастинг «JARQYRA», направленный на поиск и поддержку новых актёрских талантов (преимущественно из регионов). Благодаря этому проекту молодые артисты получили возможность заявить о себе и стать частью национального кинематографа.

В ходе акции «Декада казахского кино» показы отечественных фильмов прошли в кинотеатрах Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и в области Жетісу.

Отечественные фильмы становятся всё более доступными зрителям — сегодня они представлены не только в кинотеатрах (в том числе и в региональных), но и на онлайн-платформах. 

Совместно с платформой «Кинопоиск» создана специальная подборка из 17 казахстанских картин, включая «Время патриотов», «Каникулы off-line 2», «Дос-Мұқасан», «Қажымұқан» и другие. Это открывает новые возможности популяризации казахстанского кино.

Казахстанское кино уверенно выходит на международный уровень. Впервые за последние 30 лет наша страна была представлена на крупнейшем кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля, где национальный стенд KazakhCinema стал важной площадкой для продвижения отечественных проектов. 

В Каннах были подписаны меморандумы с национальными киноцентрами Франции и Грузии, а в Актау — соглашения о сотрудничестве с киноорганизациями Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В числе международных проектов документальный фильм «Сказка о морских псах» и копродукция «Победителей видно на старте», представленные на фестивалях в Локарно и Пусане.

Казахстанское кино уверенно выходит на новые рубежи и находит своего зрителя как в стране, так и за её пределами.
 

