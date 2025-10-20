В Казахстане вдвое увеличено количество грантов по программе «Библиотечное и архивное дело»

Қазақ тіліне аудару

В последние пять лет Министерство культуры и информации РК проделало масштабную работу по развитию архивного, библиотечного и книжного дела, а также по укреплению кадрового потенциала и расширению международного сотрудничества в этих сферах, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

Сегодня в стране действует 236 архивов, включая Архив Президента Республики Казахстан и четыре специальных государственных архива. Национальный архивный фонд насчитывает свыше 27,8 миллиона единиц хранения, объединённых в 74,5 тысячи фондов.

За годы работы для подготовки квалифицированных специалистов дважды увеличен государственный образовательный заказ по программе «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело»: количество грантов по бакалавриату выросло с 20 до 100. По поручению Главы государства дополнительно выделено 89 грантов для подготовки кадров архивного и библиотечного профиля в пяти регионах страны.

Введены в эксплуатацию новые здания Кордайского и Жамбылского районных архивов Жамбылской области, Темирского районного архива Актюбинской области и Архива Президента Республики Казахстан в Астане.

С целью совершенствования механизмов государственной поддержки в сфере литературы в 2023 году, по инициативе Президента Республики Казахстан, учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премия присуждается в номинациях «Проза», «Поэзия», «Детская литература», «Драматургия». Размер премии составляет 4,1 миллиона тенге на каждую номинацию.

В соответствии с поручением Главы государства, данным на Национальном курултае, прошедшем в 2023 году в Туркестане, о возвращении почётного звания «Қазақстанның халық жазушысы» 16 октября 2023 года были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», что стало признанием их значительного вклада в развитие национальной литературы.

23 апреля 2025 года впервые отметили Национальный день книги, учреждённый по инициативе Главы государства. Главным событием праздника стало вручение наград победителям конкурса «Ұлттық кітап», призванного поддерживать талантливых авторов и стимулировать литературный процесс.

Важным направлением остаётся сохранение исторической памяти.

Министерством создан веб-портал «Батырларға тағзым», где собраны данные о более чем 690 тысячах участников Великой Отечественной войны, включая 365 Героев Советского Союза, четырёх дважды Героев и 19 кавалеров ордена Славы. Во взаимодействии с Министерством обороны внесены сведения по 6 615 военнопленным казахстанцам. На платформе KAZNEB.KZ (https://kazneb.kz/) размещены аудиоверсии произведений писателей-фронтовиков.

В рамках проекта «Архив–2025» собрано свыше тысячи уникальных исторических документов из 14 стран. Разрабатывается новый законопроект, направленный на сохранение архивных материалов и создание правовой базы единого электронного архива.

В этом году Национальный архив РК активно развивал международное сотрудничество. Подписаны меморандумы с архивными службами Саудовской Аравии, России, Литвы и Турции, реализованы совместные проекты по цифровизации и сохранению документального наследия.

В августе в Бухаре прошли Дни архивов Казахстана в Узбекистане, где представлено совместное издание «Культурное сотрудничество Узбекистана и Казахстана в архивных документах». В июне в городе Москва презентован фотоальбом «Документальное свидетельство героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне».