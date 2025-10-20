18+
20.10.2025, 18:29

В Актау открылся коррекционный центр для детей с особыми потребностями

Госинформзаказ 0 513

В Актау открылся коррекционный центр «Мама деші», предназначенный для развития детей с такими особенностями, как задержка психического и речевого развития, аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), синдром Дауна, детский церебральный паралич (ДЦП), сенсомоторная алалия и другие, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В центре работают квалифицированные специалисты, приглашённые из Национального центра реабилитации детей в Астане: логопеды, дефектологи, психологи, эрготерапевты, инструкторы по адаптивной и лечебной физкультуре (АФК, ЛФК), специалисты по СМТ (сенсомоторной терапии) и инструктор по сенсорной интеграции.
Каждому ребёнку обеспечивается индивидуальный подход, разрабатываются персональные программы развития.
На данный момент центр способен принимать от 60 до 70 детей в день.

Социальный предприниматель и руководитель центра Сандугаш Шортанова рассказала о своей мотивации открыть учреждение:

  Сначала я написала книгу под названием «Мама деші» — это первая в Казахстане книга, написанная матерью особенного ребёнка. Через эту книгу я хотела поделиться с читателями нашим опытом, рассказать о диагнозе моего сына, задержке речевого и психического развития, об аутизме. Позже у меня появилась идея создать коррекционный центр, который бы занимался развитием таких детей. Я приняла участие в конкурсе на грант как социальный предприниматель и выиграла 5 миллионов тенге, — рассказала она.

Сандугаш Шортанова также выразила благодарность акимату Мангистауской области и Палате предпринимателей «Атамекен» за предоставленную возможность начать собственное дело:

  В обществе существует мнение, что на 5 миллионов тенге невозможно открыть бизнес. Но, если грамотно и планомерно использовать средства, можно полностью оборудовать такой центр. От менеджеров до руководителей в управлении предпринимательства и торговли , а также в Палате «Атамекен» — все оказали реальную поддержку развитию социального предпринимательства в регионе, — добавила Сандугаш Шортанова.

Напомним, центр расположен в городе Актау, 38-й микрорайон, здание №11. Родители могут записаться на платные услуги нового учреждения.

4
0
0
