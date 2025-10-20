В Актау прошел областной турнир по дебатам «Caspian Cup»

Қазақ тіліне аудару

В Актау в рамках проекта «Soz battle» прошел осенний турнир по дебатам «Caspian Cup» среди школьников, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Мукаш Оралбай, а также около 100 школьников из Актау, Жанаозена, Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов.

Учащаяся школы-гимназии №29 имени Фаризы Оңгарсыновой Акмарал Боранбай поделилась своими впечатлениями от турнира.

Турнир научил меня свободно выражать свои мысли и уверенно говорить перед аудиторией. Ранее я уже участвовала в нескольких дебатах, но этот турнир оставил особое впечатление. Соперники были сильными, что дало мне возможность испытать себя, – сказала Акмарал Боранбай.

В ходе турнира участники соревновались в 8 раундах, а также показали мастерство в логике, риторике и культуре ведения дебатов. По итогам турнира первое место заняла команда «350К біздікі», второе – «Жеңген соң қоямыз», третье – «Өзен үшін». Специальный приз «Лучший судья» был вручен Нурлану Арману, а награду «Лучший игрок» получила Гаухар Елен.

Отметим, что турнир был организован общественным объединением «ӘСЕР» по заказу областного управления по вопросам молодежной политики.