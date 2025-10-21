В Мангистау стартовал проект «CONTENT HUB»

Қазақ тіліне аудару

В Актау 20 октября стартовал социальный проект «CONTENT HUB», предназначенный для пресс-секретарей государственных и квазигосударственных организаций региона. Проект реализуется в рамках государственного социального заказа от регионального управления информаций и общественного развития, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Исполнителем выступает Общественный фонд «Жағымды жаңалық». Пятидневная обучающая программа направлена на повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере коммуникаций. В рамках обучения участники осваивают современные инструменты и возможности таких социальных платформ, как TikTok, Threads, Instagram Reels и YouTube. Программа включает 30% теоретических и 70% практических занятий. Для проведения тренинга приглашён опытный медиа-эксперт из города Алматы. Обучение проходит с 20 по 24 октября, по завершении которого участникам будут вручены сертификаты.

«Сегодня мы делаем акцент на специалистах, работающих в государственных органах, ведь именно через их профессиональную деятельность формируется общее информационное восприятие региона. С начала года реализовано множество успешных инициатив и проектов, и теперь важно донести их результаты до населения в современном, понятном формате через социальные сети», – отметила руководитель управления информаций и общественного развития Мангистауской области Гульмира Балгожаева.

Особенностью программы является сопровождение в течение двух месяцев. В ноябре участники будут собираться раз в неделю, а в декабре – раз в две недели в онлайн-формате через Zoom для анализа результатов и обмена опытом. Кроме того, приглашённый ментор проведёт мониторинг активности 25 официальных аккаунтов государственных органов и популярных региональных страниц, проанализирует качество контента и предоставит индивидуальные рекомендации по его улучшению.