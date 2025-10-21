В Актау прошла ярмарка вакансий

Қазақ тіліне аудару

В честь Дня работников системы социальной защиты населения в городе Актау была организована ярмарка вакансий для безработных граждан, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау

Мероприятие было организовано с целью содействия занятости населения - установление прямого взаимодействия между работодателями и соискателями, а также информирование о возможностях государственной поддержки в рамках действующих программ.

В ярмарке приняли участие представители крупных и малых предприятий города, а также государственных учреждений. Всего более 32 организаций представили свои вакансии, в результате чего было предложено свыше 60 постоянных и временных рабочих мест, — сообщила директор филиала городского Центра карьеры Актау Ботагоз Карамурзаева.

Во время мероприятия участники имели возможность лично пообщаться с работодателями, узнать о востребованных профессиях и получить подробную информацию о механизмах государственной поддержки.

Один из участников отметил, что ярмарка стала отличной возможностью найти подходящую работу.