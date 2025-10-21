В Мангистау стартовал республиканский конкурс среди педагогов

Қазақ тіліне аудару

В Актау в рамках Года рабочих профессий стартовал республиканский конкурс среди педагогов организаций технического и профессионального, а также послесреднего образования, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В конкурсе принимают участие 9 лучших педагогов из разных регионов страны. Участники выполняют тестовые и практические задания в соответствии со стандартами, а их работу оценивают 9 экспертов.

Основная цель конкурса — выявить и поддержать талантливых и креативных педагогов организаций технического и профессионального образования, а также развивать инновационные педагогические практики в сфере сервиса и обслуживания, включая компетенцию «Цифровое моделирование». Победители конкурса получат специальные сертификаты, которые положительно повлияют на их дальнейшую профессиональную деятельность, самооценку и аттестацию, — отметил заместитель директора областного учебно-методического центра развития образования Талгат Утебаев.

Данный конкурс направлен на модернизацию сферы сервиса и обслуживания в Казахстане, развитие творческого потенциала педагогов и укрепление цифровой образовательной экосистемы.

Соревнование продлится до 24 октября.