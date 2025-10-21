В честь Дня Республики в Актау около 100 учеников исполнят кюи

Қазақ тіліне аудару

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По информации пресс-службы школы, цель флешмоба — привить учащимся любовь к национальному искусству и духовным ценностям, а также через звуки домбры прославить единство народа и культурное наследие независимого Казахстана.

Во время праздничного мероприятия состоится массовый флешмоб в исполнении домбристов ансамбля «Қос перне». В этот момент около ста учащихся одновременно зазвучат на домбрах, создавая атмосферу национального вдохновения.

В их исполнении прозвучат жемчужины казахской музыки: песня Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы» («Черные глаза мои»); народный кюй «Жастар биі» («Танец молодежи»); патриотический кюй «Ер Тұран».

Звучание национального инструмента и гармония народного танца придадут празднику, посвящённому Дню Республики, особое настроение и подарят зрителям незабываемые эмоции.

Место проведения: торговый центр «SAYA PARK». Время начала: 15:00.

Организатор: Назарбаев Интеллектуальная школа города Актау..