Молодежь – стратегический ресурс и главный драйвер развития Казахстана

Министерством культуры и информации РК реализуется последовательная программа поддержки молодежи, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что молодое поколение должно стать основной движущей силой модернизации Казахстана и активным участником реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.
Сегодня численность молодежи составляет почти треть населения республики - 5 817 339 человек. Задача государства - создавать условия для их самореализации в образовании, труде, предпринимательстве, творчестве и общественной жизни.
В целях поддержки талантливой молодежи, по инициативе Президента страны, в 2021 году был учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», обладателями которого стали 123 молодых казахстанца. Общая сумма грантов составила 369 млн тенге. Инициатива поддержана регионами, и в 2024 году присуждено 216 региональных грантов на сумму 308 млн тенге.
Средства были направлены на реализацию проектов в сфере бизнеса, культуры, спорта, информационных технологий, волонтерства и науки.
В 2022 году была введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов.
В 2023 году в Казахстане возраст молодежи официально установлен рамками от 14 до 35 лет. Таким образом увеличилась численность граждан, получивших доступ к льготным инструментам государственной поддержки молодежных инициатив.
Знаковым событием стало утверждение Президентом Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Это системный документ, определяющий стратегические приоритеты и новые подходы к работе с этой категорией населения.
Основополагающий принцип Концепции - «с молодежью, а не для молодежи». Отныне молодые люди стали не просто объектом внимания государства, а полноправными участниками процесса сотрудничества: именно они формулируют приоритеты, обозначают проблемы и участвуют в принятии решений.
Примеры эффективности такого подхода – Совет по молодежной политике при Президенте и Президентский молодежный кадровый резерв, которые обеспечили приток молодых управленцев. Из общего пула резервистов 80% уже трудоустроены в государственные органы и компании квазигосударственного сектора.
Сегодня регионы активно перенимают этот опыт: сформированы Молодежные советы при акиматах, в некоторых областях – местные молодежные кадровые резервы.
Приоритетными направлениями молодёжной политики остаются содействие в трудоустройстве и поддержка предпринимательских инициатив. В последние три года численность молодых предпринимателей выросла на 12,1%, в том числе благодаря различным мерам государственной поддержки.
Комментарии0 комментарий(ев)