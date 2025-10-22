Молодежь – стратегический ресурс и главный драйвер развития Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что молодое поколение должно стать основной движущей силой модернизации Казахстана и активным участником реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Сегодня численность молодежи составляет почти треть населения республики - 5 817 339 человек. Задача государства - создавать условия для их самореализации в образовании, труде, предпринимательстве, творчестве и общественной жизни.

В целях поддержки талантливой молодежи, по инициативе Президента страны, в 2021 году был учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», обладателями которого стали 123 молодых казахстанца. Общая сумма грантов составила 369 млн тенге. Инициатива поддержана регионами, и в 2024 году присуждено 216 региональных грантов на сумму 308 млн тенге.

Средства были направлены на реализацию проектов в сфере бизнеса, культуры, спорта, информационных технологий, волонтерства и науки.

В 2022 году была введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов.

В 2023 году в Казахстане возраст молодежи официально установлен рамками от 14 до 35 лет. Таким образом увеличилась численность граждан, получивших доступ к льготным инструментам государственной поддержки молодежных инициатив.

Знаковым событием стало утверждение Президентом Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Это системный документ, определяющий стратегические приоритеты и новые подходы к работе с этой категорией населения.

Основополагающий принцип Концепции - «с молодежью, а не для молодежи». Отныне молодые люди стали не просто объектом внимания государства, а полноправными участниками процесса сотрудничества: именно они формулируют приоритеты, обозначают проблемы и участвуют в принятии решений.

Примеры эффективности такого подхода – Совет по молодежной политике при Президенте и Президентский молодежный кадровый резерв, которые обеспечили приток молодых управленцев. Из общего пула резервистов 80% уже трудоустроены в государственные органы и компании квазигосударственного сектора.

Сегодня регионы активно перенимают этот опыт: сформированы Молодежные советы при акиматах, в некоторых областях – местные молодежные кадровые резервы.

Приоритетными направлениями молодёжной политики остаются содействие в трудоустройстве и поддержка предпринимательских инициатив. В последние три года численность молодых предпринимателей выросла на 12,1%, в том числе благодаря различным мерам государственной поддержки.