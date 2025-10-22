Свыше 95% казахстанцев считают межэтнические отношения в стране стабильными

Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжает системную работу по укреплению общественного согласия, гражданского единства и развитию межэтнических отношений, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Сегодня в мире и согласии в стране проживают представители более ста этносов, объединенные общей целью построения Справедливого Казахстана – государства равных возможностей и устойчивого развития.
Выстроена эффективная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия – от центральных институтов до региональных ассамблей.
Проводятся регулярные исследования и мониторинговые выезды в регионы, направленные на анализ состояния межэтнических отношений и выработку практических рекомендаций.
В 2025 году отмечается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере – свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными.
С апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задачей которого является подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик.
Также создана Республиканская информационно-разъяснительная группа в межэтнической сфере.
Сегодня по всей стране действуют 80 информационно-разъяснительных групп.
Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана сегодня объединены более 1000 этнокультурных объединений и 4000 общественных структур, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек.
Действуют «Ақсақалдар кеңесі» и «Советы матерей», активно вовлекающие граждан в общественную жизнь, реализуются проекты «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», «Адал азамат» и «Салауатты сана», направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Комментарии0 комментарий(ев)