Свыше 95% казахстанцев считают межэтнические отношения в стране стабильными

Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжает системную работу по укреплению общественного согласия, гражданского единства и развитию межэтнических отношений, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Фото пресс-службы Министерства культуры и информации РК

Сегодня в мире и согласии в стране проживают представители более ста этносов, объединенные общей целью построения Справедливого Казахстана – государства равных возможностей и устойчивого развития.

Выстроена эффективная система реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия – от центральных институтов до региональных ассамблей.

Проводятся регулярные исследования и мониторинговые выезды в регионы, направленные на анализ состояния межэтнических отношений и выработку практических рекомендаций.

В 2025 году отмечается высокий уровень общественного доверия к государственной политике в этой сфере – свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными.

С апреля 2022 года в Казахстане функционирует Центр этномедиации, задачей которого является подготовка профессиональных этномедиаторов и совершенствование медиативных практик.

Также создана Республиканская информационно-разъяснительная группа в межэтнической сфере.

Сегодня по всей стране действуют 80 информационно-разъяснительных групп.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана сегодня объединены более 1000 этнокультурных объединений и 4000 общественных структур, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек.

Действуют «Ақсақалдар кеңесі» и «Советы матерей», активно вовлекающие граждан в общественную жизнь, реализуются проекты «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», «Адал азамат» и «Салауатты сана», направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи.