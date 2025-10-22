В Казахстане запустили новый автозавод Kia Qazaqstan

Қазақ тіліне аудару

Фото с Telegram-канала Информбюро

Глава государства отметил, что несколько лет назад в стране уже собирали модели Kia Sportage, а теперь предприятие вышло на полноценный промышленный уровень. В будущем здесь начнут выпускать и другие модели с более высоким уровнем локализации деталей, чтобы увеличить казахстанскую долю в производстве автомобилей.

По словам Токаева, проект имеет и социальную значимость – компания инвестирует в подготовку специалистов и создаёт корпоративный учебный центр для будущих кадров. Уже сейчас на заводе трудятся около 1,5 тысячи человек.

Завод расположен в индустриальной зоне Костаная (63 га). Его мощность – до 70 тысяч автомобилей в год, а общий объём инвестиций составил 131,5 млрд тенге. Машины будут поставляться не только на внутренний рынок, но и в страны Центральной Азии и ЕАЭС.