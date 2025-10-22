18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.10.2025, 10:18

В Казахстане снижается численность разводов

Госинформзаказ 0 548

Укрепление нравственных и семейных ценностей в современном казахстанском обществе – одно из приоритетных направлений деятельности Министерства культуры и информации, передает пресс-служба ведомства.

В 2020 году в стране был презентован первый Национальный доклад «Казахстанские семьи-2020», в котором приводятся данные исследований причин разводов, социально-экономического положения семей, статистика и анализ рождаемости и др.

В 2023 году был принят Социальный кодекс, который направлен на защиту семей, относящихся к уязвимым категориям. Меры поддержки распространяются на малообеспеченные и многодетные семьи, и включают адресную социальную помощь, защиту матери и ребенка.

Важным этапом в жизни страны стало принятие Закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В рамках этого документа в Казахстане криминализировано бытовое насилие, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей.

В развитие этих документов разработан комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Введены нормы, призванные укрепить институт семьи и повысить безопасность несовершеннолетних.

В этих целях трансформирована деятельность ранее существовавших Центров поддержки семьи (ЦПС). Они начали работать по единой модели, а их общее количество увеличилось более чем в четыре раза – с 33 до 131 по всей стране.

В настоящее время Минкультуры совместно с Министерством труда и социальной защиты РК активно ведутся работа по автоматизации и цифровизации всех социальных услуг, предоставляемых Центрами.

Разработан и принят План мероприятий по сохранению и укреплению института семьи и брака на 2025-2027 годы, направленный на предупреждение разводов и повышение уровня осознанной подготовки к семейной жизни.

Согласно данным Бюро Национальной статистики за последние пять лет в стране наблюдается снижение количества разводов на 16%. И если в 2020 году данный показатель составлял 48,2 тысяч, то в 2024 году он снизился до 40,5 тысяч.

В 2024 запущен проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, который был успешно апробирован в Шымкенте и Астане.

На сегодняшний день Министерством культуры и информации РК реализуется грантовый проект «Комплекс мер по пропаганде семейных и традиционных ценностей, повышению ответственности родителей за воспитание детей». Одной из ключевых инициатив проекта стал запуск Академии родителей – это онлайн курсы и обучения, разъяснительные встречи с родителями по различным актуальным вопросам по воспитанию детей. В ближайшее время планируется запустить онлайн-платформу Ата-ана.kz.

В целях укрепления института семьи и морально-нравственных ценностей Министерством культуры и информации РК ежегодно проводится Национальный конкурс «Мерейлі отбасы». За 11 лет существования конкурса участие в нем приняли свыше 20 тысяч семей из всех регионов Казахстана.

Кроме того, в 2023 году в стране были учреждены праздники – День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня). Также каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи.

